Gjev snøskuterpris til Polaris Nordmøre

I forbindelse med Polaris Internartionals 65-års-jubileum i Minneapolis på sensommeren 2019, mottok nemlig Polaris Nordmøre "President's Award", som er den mest prestisjetunge prisen et firma innenfor Polaris-systemet kan bli tildelt.

De fulgte opp med å bli kåret til "Dealer of the year ORV" (Off-Road Vehicles, les: ATV) i kamp med 50 andre norske Polaris-forhandlere i oktober, og det bare en måned etter at de fikk Rindal Sparebanks Motivasjonspris under Optimistkonferansen.

Denne gangen er det "Dealer of the year SNOW 2020", direkte oversatt til "Årets leverandør Snø 2020", Polaris Nordmøre har stukket av med. Det melder bedriften selv på sin egen Facebook-side.

Prisen er det synlige beviset på at Polaris Nordmøre er kåret til beste forhandler i landet på innen snøskuter.

Arild Elshaug, Halvard Bakk og Daniel Engum Gottheim mottok prisen på vegne av bedriften tirsdag, og daglig leder Odd Inge Kvernberg var en fornøyd mann etter utdelingen.

– Dette er den prisen vi har mangla, for vi egentlig har vunnet det som er å vinne på ATV og firhjulskøyretøy tidligere. Når vi nå får denne snøskuterprisen, og den anerkjennelsen om at vi er best på det, og ikke bare på ATV, er det på mange måter prikken over I'en.

– Framover nå blir det litt som Rosenborg på 90-tallet, at vi må prøve å gjenskape suksessen gang på gang. Det skal vi jobbe for å klare, og det er både hyggelig og trivelig å bli satt pris på, sier Kvernberg, og legger til:

– Dette er stort. Vi må rette en stor takk til ansatte, samarbeidspartnere og kunder - uten dem hadde det ikke gått.

(Ingressbilde: Arkivfoto fra sensommeren 2019, da Polaris Nordmøre og de ansatte kunne juble etter å ha mottatt "President's award".)