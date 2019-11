Gjert Ingebrigtsen til Surnadal Sparebanks Næringslivsdag 2020

Ingressfoto: Gjert Ingebrigtsen (Pressefoto, Skofteland Film)

– Vi er kjempefornøyde med å få Gjert hit for å snakke om kunsten å oppdra en verdensmester. Han er en eksklusiv foredragsholder, for han har nesten ikke tid til å drive med denne typen ting. Så vi er veldig heldige, sier Liv Dalsegg.

Hun forteller at programmet til Surnadal Sparebanks Næringslivsdag torsdag 5. mars 2020 nærmer seg klart.

– 80 prosent er vel bekreftet, sier hun, mens Troelsen skyter inn:

– Programmet ser veldig bra ut. Vi har lagt opp til foredrag med temaet som er aktuelle i tiden, som bærekraft, klima og miljø og digitalisering.

De to forteller at tidligere Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth kommer for å snakke om det grønne skiftet, og i denne sammenheng kommer også Lene Trude Solheim. Hun er Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Ulstein Group, så det er med andre ord et knippe råsterke navn banken har sikret seg.

– Anita og Lene Trude utfyller hverandre godt, for man kan på en måte si at det Anita holder på med i teorien, driver Ulstein og Lene Trude med i praksis, sier Dalsegg.

Traaseth er utnevnt at den norske regjeringen til å lede regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren, og styremedlem i European Innovation Council.

Tradisjonen tro, blir deltakerne på næringslivsdagen også servert et solid, lokalt innslag. Neste års lokale foredragsholder er allerede booket, sier Troelsen og Dalsegg, men de vil foreløpig ikke gå ut med navnet. De er likevel opptatte av å rose det lokale næringslivet.

– Det å ha en lokal foredragsholder er et fast innslag under Surnadal Sparebanks Næringslivsdag, og vi ser hvert eneste år at de lokale innslagene alltid scorer veldig høyt i evalueringene, sier Troelsen, mens Dalsegg legger til:

– Vi har mye å skryte av i lokalsamfunnet vårt. Det er mange dyktige gründere, og mange som vil få til noe.

Banksjef Troelsen forteller at banken ser på næringslivsdagen som en viktig møteplass, både for banken, Surnadal og regionen.

– Grunnen til at vi arrangerer næringslivsdag hvert år er at for å bidra til å sette Surnadal på kartet. Konferansen er en del av vårt bidrag til samfunnet og næringslivet, og den er en viktig arena, med tanke på å knytte regionen vår tettere sammen. Vi får mange tilbakemeldinger fra folk som setter pris på treffet, og den møteplassen det er for næringslivet, sier han.

Påmeldingen til Surnadal Sparebanks Næringslivsdag 5. mars 2020 startet onsdag, og markedssjef Dalsegg gleder seg til det hun er sikker på blir et godt og variert program:

– Ja, vi er veldig fornøyde med de foredragsholderne vi har fått tak i, og flere solide navn kommer - så dette har vi kjempetrua på.

Som ordskyen viser, har Liv Dalsegg og Allan Troelsen i Surnadal Sparebank hatt mange store navn på besøk i løpet av de første 16 utgavene av Surnadal Sparebanks Næringslivsdag. Nå gleder de seg stort til næringslivsdag nummer 17: