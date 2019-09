Gjer det enklare for folk

Eg har fått tatt reisevaksiner på helsestasjonen i Surnadal sidan 90-talet, da eg første gong reiste utanom Europa – eg har fått god informasjon, og det har vore lettvint og enkelt. Overraskelsen og skuffelsen vart derfor stor i fjor vår da seks i reisefølget vårt skulle bestille vaksinering på helsestasjonen i Surnadal, og fekk til svar: «Nei det har vi slutta med».

På kommunen si heimeside står det i dag: «Reisevaksinering blir avviklet fra 2019. Ny info kommer». Kommunen anbefaler som eksempel eit reisevaksinasjonskontor i Trondheim.

Kva betyr dette?

Eit tilbod som skal vere sjølfinansiert, som vi har hatt og som har fungert godt, blir lagt ned

Sentralisering, tilbud blir lagt ned lokalt og sentralisert til eks. Trondheim

Vaksinering, påfyll og revaksinering betyr at ein må til vaksinasjonskontoret tre gonger

For den dette gjeld, betyr det at ein må ta fri frå arbeid/skule tre dagar for å vaksinere seg

For den enkelte betyr det tapt arbeidsinntekt/problem med fritak frå skulen

Reising betyr kostnad for den enkelte – og miljøet

Eit tap for arbeidsgivar når tilsette må ta seg fri for å vaksinere seg

Dette er kanskje ikkje ei sak for dei store massane, men svært trøblete og dyrt for dei det gjeld. Her snakkar vi om å gjere det enkelt og rimeleg for innbyggjarane.

Kommunen skal ta seg betalt for det tenestene kostar, her bestemmer politikarane prisen i budsjettmøtet i desember. Kommunen må tenkje offensivt og m.a. tilby og selge denne tenesten til innbyggjarane i Rindal – dei har ikkje denne tenesten. Spesielt enkelt blir det å ta vaksinene for ungdommar frå Rindal som går vidaregåande skule i Surnadal. Kommunen kan og selge tenester til elevar som går på Nordmøre Folkehøgskule – eit godt tilbod som gjer at dei slepp å reise til heimkommunen sin eller til Trondheim for å vaksinere seg. Dette skuleåret har elevane på NoFo tilbod om å reise både til Costa Rica og Thailand – noko som krev reisevaksiner.

Forleden dag møtte eg ein far som hadde fått beskjed om at han måtte ta med sine to barn til Trondheim for å ta reisevaksiner. Han var fortvila over at kommunen ikkje kan tilby denne tenesten.

Surnadal kommune skal ha gode tenester for innbyggjarane sine og gjennom sine tenester bidra til å gjere kvardagen betre og enklare for folk. Ved å gi denne tenesta kan ein tilføre 20-30% helsesjukepleiar til helsestasjonen, betalt av dei som skal ta reisevaksinene. Vinnarane er «pasienten», kommunen og miljøet, taparen er den private helseklinikken som mister pasientar.

I ein valgkamp har politikarar lett for å gi garantiar som kostar pengar for kommunen, og garantien kan bli trekt når kvardagen melder seg, men eg kan gi denne «garantien» fordi den er ei vinnarsak for alle – Godt Valg!

Nordvik, 2. september 2019

Odd Arild Sande

Listekandidat for Surnadal Arbeiderparti