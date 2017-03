Gjenvalg i fylkesstyret

Regjeringas jordbruksmelding, jordbruksoppgjøret og at landbruket skaper mangfold var sentrale temaer på årsmøtet i Molde 3. og 4. mars, som samlet nærmere 70 utsendinger og gjester fra hele fylket. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, var gjest og innledet om aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utfordringer og muligheter for Bondelaget.

Gjenvalg

Oddvar Mikkelsen, Surnadal, ble gjenvalgt som fylkesleder. Det var også gjenvalg av nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, styremedlemmene Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Petter Melchior, Norddal og Vegard Smenes, Averøy, og 1. vara Marte Halvorsen, Halsa.

Tore Våde, Volda, ble ny 2. vara og Eva Merete Lindseth, Fræna, ny 3. vara til styret.

Landbruk skaper mangfold

I en uttale om at landbruk skaper mangfold, påpeker årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag at norsk jord- og skogbruk omsetter for 230 milliarder kroner fordelt på primærproduksjon, foredling og transport. 110 000 nordmenn er sysselsatt av landbruket. I tillegg skaper et aktivt landbruk verdier og et mangfold vi ikke kan sette en prislapp på. Samfunnsnyttige verdier som trygg og sunn mat, opplevelser for fastboende og tilreisende, kulturlandskap, biologisk mangfold og bosetting over hele landet for å nevne noe.

Hvor verdifullt dette er for samfunnet merker vi best dersom vi mister det. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag påpeker at landbrukspolitikk derfor handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk.

Gjennom forslag til ny jordbruksmelding er regjeringa klar i sin tale; utviklinga mot færre og større gardsbruk må fortsette. Dette er en politikk som gir mindre mangfold og utarming av distrikta. Dine valg i både stemmelokalet og butikken utgjør en forskjell. - Velg den norske bonden og mangfoldet og vi kan garantere deg trygg og god kvalitetsmat også i framtiden, sier bondelagsårsmøtet.

180 deltok på konferanse

Som en del av fylkesårsmøtet ble det fredag holdt næringskonferanse «Landbruk skaper mangfold» med hele 180 deltakere. Hovedtema var bonden som næringsutvikler. Landbruket og bygdesamfunnet har noen kvaliteter som utvikler skaperevnen i folk. Faglagene og Fylkesmannen arrangerer denne årlige møteplassen der hele landbruket i fylket samles til dialog og inspirasjon. Deltakere var bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Jo mer vi står samlet jo sterkere blir vi.

Henning Sommerro fra Surnadal dro i gang konferansen med musikkinnslag og fortellingen om av moll er du komen! Gode eksempler som Inn på Tunet, ny beiteteknologi og Tingvollost som et osteeventyr ble vist fram. Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag mente flere forslag i regjeringas landbruksmelding ikke vil bidra til at vi kan ha et landbruk i hele landet. Landbruk er mer enn liter melk og kilo kjøtt, og ringvirkningene er store. - Når bonden har det godt har samfunnet det godt, sa Bartnes. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen vil ha sterkere fokus på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet i stedet for kostnadseffektivt jordbruk.

Forsker i Nibio, Bjørn Egil Flø og rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning, analyserte og så på framtidsutsiktene. Konferansen ble avsluttet med politikerdiskusjon mellom Frank Sve (Frp), Helge Orten (H), Steinar Reiten (KrF), Pål Farstad (V), Jenny Klinge (Sp), Else-May Botten Ap), Yvonne Wold (SV) og Lage Nøst (MDG).



Styret i Møre og Romsdal Bondelag. Foran fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal og nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda. Bak styremedlemmene Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Petter Melchior, Norddal og Vegard Smenes, Averøy, og varamedlemmene Marte Halvorsen, Halsa, Tore Våde, Volda og Eva Merete Lindseth, Fræna. (Foto: Arild Erlien).

Se også nettsida til Møre og Romsdal Bondelag!