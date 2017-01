Gjentar suksessen

Hornmusikkens dirigent, Einar Sødergren, tok initiativet til storprosjektet som gikk av stabelen i mars 2014. Det skulle vise seg å bli en formidabel suksess, med to utsolgte forestillinger i Storstuå, et begeistret publikum og meget god omtale fra det lokale pressekorpset. ​"Her er det bare å glede seg, for dette er noe av det beste som har blitt fremført av lokale musikere i Surnadal kulturhus. En ren nytelse fra start til slutt!". Det skrev Trollheimsporten etter generalprøven for tre år siden, og alt tyder på at vårens konsert blir minst like bra.

Korpsdirigent Sødergren og kordirigent Rolf Arne Berg kan love publikum en ny konsertopplevelse i Storstuå når gjengen går på scenen 9. mars.

- Her blir det sviske på sviske, sier Sødergren som roser samarbeidet med koret og Rolf Arne Berg. Det er en sann glede å få samarbeide med koret. Vi utfyller hverandre godt. Dette er det beste fra to verdener, sier Sødergren.

- Vi har ikke blitt dårligere de siste tre årene, så dette kan vi garantere blir bra, sier Berg.

Konsertene vil by på ulike varianter med kor og korps, kor og band og bare korps. Underveis skal det vises filmsnutter som filmlinja ved Nordmøre Folkehøgskule har sydd sammen. Med unntak av to sanger, vil ensemblet fremføre nytt materiale hentet fra film- og musikalverden. Sødergren og Berg vil ikke røpe alt, men letter litt på sløret når vi spør hvilke sanger vi får høre under konserten.

- Musikk fra Mamma Mia, Dirty Dancing, Game of Thrones, Les Miserable, Hairspray, Så som i himmelen, Love Actually og Schindlers liste er noe av det vi kommer til å servere. Solister fra sangkoret Vox vil være Toril Moe, Lars Sæther, Ragnhild Dahl, Inger Grete Lundemo, Øystein Bondhus, Wenche Melkild, Sonja Dyrnes Schei, Kristen Arne Sæterbø, Signe Lill Aasland, Kikki Moe og Gunnar Segtnan.

Bandet består av Brage Einum, Rolf Paulsen, Torbjørn Kvande, Rune Dalager og Olav Nergård Tørset. Til sammen står 60 lokale sangere og musikere på scenen under prosjektet.



Øystein Bondhus er en av mange solide solister i sangkoret Vox

Billettsalget i gang

Etter suksessen for tre år siden tok det ikke lang tid før de to dirigentene ble enige om et nytt samarbeid.

- Vi opplevde at mange ikke fikk seg billett til konsertene i 2014. Vi vurderte om vi skulle sette opp ei ekstraforestilling, eller ta opp igjen tråden om noen år. Vi gikk for det siste, og nå er det plutselig gått noen år, smiler Berg som sammen med Sødergren oppfordrer publikum til å være tidlig ute med billettkjøp denne gangen.

- Vi lover fullt trøkk og tårer i øynene. Ta med Kleenex!

Premieren er torsdag 9. mars med ny forestilling fredag 10. mars. Kjøp billetter her



Einar Sødergren er musikalsk leder for prosjektet. Her under lørdagens fellesøving i kulturhuset.