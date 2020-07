Gjensyn med fam. Hagen/Prenkolnikaj

Hele familien Hagen, ved bordet der Berit ble døpt på en katolsk husmesse i 1987.

Fra venstre: Berit, Erik, Tome, Marte. Det var ikke enkelt for dem den gangen. Jeg sa til dem at de ikke måtte skifte ut det flotte navnet Prenkolnikaj, men de var kommet til Norge for å bli, og tok et norsk navn.

Tome jobber som sveiser på skipsverft. Marte jobber med renhold på sykehuset på Molde. Berit er utdannet innen administrasjon og ledelse og er ansatt hos politiet i Ålesund og Erik studerer til ingeniør i Tromsø. Jeg har den ære å være gudmor til både Erik og Berit!

Berit Hagen, historisk person: Første person katolsk døpt i Surnadal etter Reformasjonen i 1536.

Mange kjente disse da de bodde i Surnadal da Berit var liten. De har ikke sett dem på en stund. Dessuten er det kirkehistorie her!

- skriver Dordi Skuggevik til Trollheimsporten.