Give me 5 med Gøran

Give me 5 er et samarbeidsprosjekt mellom Surnadal kommunes oppvekst- og kulturavdelinger og Surnadal kulturhus, der alle 5. trinnselevene i kommunen får oppleve å stå på scenen med kjente og ikke fullt så kjente artister. I år er det altså den svært kortreiste kulturpersonligheten Gøran Bolme som inntar scenen. Ca. 80 5.-trinnselever utgjør koret som skal synge sammen med ham. Bolme forteller at det blir en blanding av hans egne viser som han synger selv, noen hvor han får hjelp fra elevene, og noen sanger som elevene vil synge selv. Koret er under god ledelse av Ragnhild Dahl, som er musikalsk leder for prosjektet.

- Dette er et spennende og postivt tiltak for elevene, skolene og foreldrene, sier arrangørene.

Bolme ser frem til å dele scene med dyktige barn, og understreker samtidig at han er ydmyk med tanke på artistene som har hatt oppdraget før ham.

- Jeg gleder meg til konserten, for 5.-klassingene synger veldig bra. Så her blir det stemning, sier Bolme til Trollheimsporten før han fortsetter på sedvanlig humoristisk vis:

- Er jo også ganske ydmyk og ikke minst spent for å hoppe etter både Wirkola, Ahonen og Schlierenzauer siden Frode Alnæs, Bjarne Brøndbo og Batteri har vært før meg.

Konserten starter kl 19 - og mange billetter er allerede solgt!

Arkivfoto fra fjorårets konsert med Frode Alnæs.