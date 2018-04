Gir 40.000 til Røde Kors

Russepresident Åslaug Grimsmo forteller at pengene kommer fra overskudd etter russerevy og russefester i Sagatun, og at russen ønsket å gi til noe som ville gagne hele lokalsamfunnet.

- Jeg blir helt målløs, og jeg er imponert over russen. Dette setter vi umåtelig stor pris på, sier leder i Surnadal Røde Kors Reidar Brøske.

Han forteller at pengene vil gå til finansiering av båt med tilhørende utstyr som hjelpekorpset skal bruke til overflateredning på hele Indre Nordmøre.

Gode råd på veien

Den gledelige overraskelsen fant sted på det årlige russetreffet i Surnadal Sparebank, det niende i rekken. Her fikk de unge voksne velmenende råd de kan ta med seg inn i den nært forestående russetida - og livet. Politiet ved Tor Hansen, ambulansetjenesten ved Bjørn Arne Østbø, fungerende helsesøster Ingunn Brekke, Surnadal Sparebank, flere av kommunens sanitetsforeninger samt ordfører Lilly Gunn Nyheim hadde alle tydelige oppfordringer å dele. Årets kull teller rundt 60 i tallet, og skulle uhellet først være ute for noen av de 60 er de i gode hender hos instanser som ga uttrykk for at de vil følge russen tett de kommende ukene.

Markedssjef Liv Dalsegg og banksjef Allan Troelsen deler ut pizza.

På bildet øverst ser vi Ole Sæterbø, Reidar Brøske og Janne Husby fra Surnadal Røde Kors, russepresident Åslaug Grimsmo og markedssjef i Surnadal Sparebank Liv Dalsegg.