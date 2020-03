Gi et liv med vann

Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare til å forandre verden, et liv om gangen. Det gjør vi gjennom å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 29. – 31. mars. Aksjonen er Norges nest største bøsseaksjon, og samler hvert år 40.000 bøssebærere.

Vi ser at klimaendringene har alvorlige konsekvenser. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Folk mangler rent vann, blir syke og i verste fall dør. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler i år om å gi rent vann til mennesker som kjenner på kroppen at klimaet forandrer seg.

Som for 14 år gamle Bate og 10 år gamle Kila i Beseko i Etiopia. Landsbyens eneste vannkilde var den røffe og skitne elva som gjorde at folk ble syke. Det voldsomme regnet la hele avlinger under vann. Folk ble så syke at flere pakket tingene sine og flyktet. Verken Bate eller Kila kunne gå på skolen, de måtte hjelpe familiene sine for å få hverdagen til å gå rundt.



Fra flukt til blomstring



Etter at de fikk rent og trygt vann med midler fra Kirkens Nødhjelp og det norske folk gjennom TV-aksjonen, har landsbyen vokst til 8000 innbyggere, butikker og marked blomstrer, Kila og Bate kan gå på skolen og begynne å drømme om en bedre fremtid. Vann forandrer virkelig alt.

Pengene fra Fasteaksjonen gjør det mulig å endre liv. Unge jenter trenger ikke lenger bruke flere timer daglig for å hente skittent vann fra vannkilder de deler med dyra. Folk holder seg friske, kan jobbe og gå på skolen.

Klimaendringene sender mennesker på flukt, skaper mer fattigdom og prekær vannmangel. Pengene fra Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp kan gi mennesker over hele verden tilgang til rent og trygt vann, trygge toaletter og opplæring i hygiene. Det redder liv.



Si fra!



Fasteaksjonen gir også mulighet til å være med og påvirke norsk klimapolitikk. Verdens fattigste har bidratt minst til klimaendringene, men opplever de verste konsekvensene. Det er dønn urettferdig.

Vi kan ikke endre på det som er gjort, men vi kan gjøre noe for å skape en rettferdig fremtid. I Fasteaksjonen kan du bidra ved å signere på Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop for at Norge skal gi mer penger til håndtering av klimakrisen i fattige land. Etter Fasteaksjonen blir oppropet overlevert statsminister Erna Solberg.

Klimaendringene er alles ansvar, og vi må hjelpe dem som blir rammet. Vi håper så mange som mulig vil bidra med sin underskrift for å påvirke norsk klimapolitikk, og gir sin pengestøtte når vi banker på døra med bøssene våre. Din støtte gjør en forskjell!



Menighetene i Surnadal og Rindal skal gå rundt med bøsser tirsdag den 31. mars fra kl.17.00. Husk kontanter!