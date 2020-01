Geit'kjøtt i Passaten og sau'kjøtt i Nordvesten

Geit’kjøtt i Passaten – hvorfor ikke sau’kjøtt i Nordvesten?

Når jeg har installert meg i leiligheten på Las Canteras i Las Palmas, går jeg så snart som mulig opp i vika til restauranten La Olivia. Jeg bestiller una Jarra - et stort krus med det lette leskende ølet – og Carne de Cabra – geitekjøtt.

Mens jeg skuer nedover de 4 kilometrene Las Canteras – mot verdens flotteste konserthus, og gleder meg på alle de vidunderlige konsertene jeg skal få overvære under oppholdet, nyter jeg det gyldne ølet. Så kommer Cabra-en!

Geitekjøttet er oppdelt i ganske små biter, med bein og det hele, og er kokt/stekt i olje med tomater (ikke så mye) og løk (rikelig og hakket). Til det kommer ei raus med nylagete pommes frites av dertil egnet potetsort. Canariøyene har flere sorter poteter, som egner seg til forskjellig anvendelse av knollen – og dertil har de nypoteter året rundt.

Vær advart: det er en del beinfliser fra kjøttøksa i kjøttet, så en må være litt obs så de ikke kommer ned i halsen, men ellers er det en sann fest å nyte geitekjøttet. Det blir en slags slektning av bacalaoen. – Jeg spør meg selv hver gang – hvorfor vi ikke kan lage noe så godt av saukjøtt hjemme i Norge – og geitekjøtt, for den del. Forklaringen må være mangel på fantasi og tiltak. Det er i det heletatt mangel på fantasi og tiltak i leddet forarbeiding av saukjøtt i Norge – og ikke minst i omsetningsleddet. All haukingen og kaukingen om saukjøttberget ifjor er direkte latterlig. Det var ikke mer saukjøtt enn at hvis vi hadde spist to måltider saukjøtt hver, så hadde «berget» vært oppspist. Før i tiden var det opplest og vedtatt at saukjøttkakene var de beste kjøttkakene en kunne få. Hvor er de? Kokmårr (pølser) med saukjøtt var før svært ettertraktet. Hvor er de nå? Det er, kort sagt, leddet med forarbeiding og omsetning som svikter når alt det deilige saukjøttet måtte gis bort til araberne nede ved Rødehavet! Fraktfritt – går jeg ut fra.

Og hvor er saltkjøttet av sau? Min families inngiftede superkokke fra Danmark hadde ikke smakt sau før hun kom til Norge, og falt øyeblikkelig for sau og lam – spesielt kokt saltkjøtt. Hun ble meget oppbragt da hun hørte at araberne hadde fått saukjøttberget. – De kunne ha stykket det opp, salta det, vatna det ut og solgt det – kokeklart! sa hun fortørnet. YES! Hun har så rett!

Jeg sender dette til Landbruksministeren. Hun er da en dame med fantasi og tiltak. Jeg lever i håpet, sammen med den danske superkokka!

Glærum, 29.januar – 2020.

Dordi Skuggevik