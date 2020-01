Gaveutdeling

Bildet over: Rindal Barnekor var et av mange lag og foreninger som mottok gave fra banken ved gaveutdelingen i 2019.

Ved tildelingen vil vi spesielt prioritere allmennyttige formål og tiltak til barn og ungdom. Det vil også bli lagt vekt på om bankens bidrag kan utløse støtte fra andre finansieringskilder. Kommersiell aktivitet, næringsformål og privatpersoner støttes ikke av gaver til allmennyttige formål.

Søknadsfristen for gaver til allmennyttige formål er 31.01.2020.

Søknadsskjema for årets gavetildeling er tilgjengelig og fylles ut via bankens hjemmeside: www.rindalsbanken.no, eller direkte her!