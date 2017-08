Gatebilfestival i Surnadal

Odd Johan Samskott fra Fannrem har tatt med seg Henrik på sin første Gatebilfestival.

-Det blir flere treff, så han må bare venne seg til lukten av svidd gummi, sier pappa.



Odd Johan og Henrik ser på burning.

Det er mye motor å se i dag. Jørgen Aune og Anders Skei er bilentusiaster som har gjort hobbyen til kveldsjobb gjennom firmaet sitt, Jaas Performance. De driver med tuningservice for å optimalisere ytelse og senke drivstofforbruket for oss som ikke kan sånt selv. De bygger også opp motorer og hele biler for folk som ønsker noe helt for seg selv. De sier at den kanskje mest spesielle jobben de har hatt, var å bygge inn ny motor i en Lamborghini.



Selv har Jørgen en 1982 modell BMW 316 som originalt hadde 90 Hk. Nå har han bygget den om til en 1200 Hk gatebil for bane.



Anders sin BMW er en 1986 modell E30 som nå har fått 1100 Hk.

Siden begge to har familie, så sier det seg selv at en så omfattende hobby som kveldsjobb ikke hadde vært mulig, om ikke fruer og barn hjemme hadde vært så tålmodige som de er. Trollheimsporten er selvfølgelig behjelpelige med å overbringe en takk til dem.

Fordi TPs reporter ikke er helt oppdatert på bil, hjelper Per Egil Hendseth til med å finne et par av de mer spesielle bilene.



Lars Martin Kvam har brukt 5 år, til og fra, på å bygge ferdig denne Volvo 242-en. Den har BMW coilovers, er breddet i stål bak og har valsede hjulbuer foran.

B730, 8 ventiler og turbo. Drivstoffet er E85.



Per Egil Hendseth og Lars Martin Kvam

Espen Johansen, Team Øverbøgda fra Sunndalen har med seg en Datsun 1600, 1971 modell 510. Den har fått BMW motor og understell.

De fastnaglede rutene er av Lexan, noe som tar ned vekten og samtidig gjør at de tåler mer.



Han har også bygget inn bensinsystemet i en kasse av Lexan for å hindre at en eventuell brann når frem til fører før han kommer seg ut.



Espen Johansen

Det var mange utstilte biler fra fjern og nær. Denne bobla skilte seg ut med sin klassiske retro sjarme.







Over 600 besøkende hadde tatt turen til Gatebilfestivalen.