Gasellene 2018

Rindal:

Letthus AS. Omsetning 25.6 mill. Vekst 445 %

Rindal Rørservice AS. Omsetning 14.4 mill. Vekst 311 %

Midt-Norge Autolakk AS. Omsetning 3.8 mill. Vekst 171 %

B-Bakken AS. Omsetning 3.1 mill. Vekst 107 %



Surnadal:

Midt-Norsk Drivstoffanlegg AS. Omsetning 100.9 mill. Vekst 423 %

Sæterbø Hus og Hage AS. Omsetning 9 mill. Vekst 190 %

Pre-Bo Bygg AS. Omsetning 36.3 mill. Vekst 128 %

Vi gratulerer de lokale gasellene med utmerkelsen!

KRITERIER FOR GASELLEBEDRIFTER:

- Levert godkjente regnskaper

- Minst doblet omsetningen over fire år

- Omsetning på over en million kroner første år

- Positivt samlet driftsreultat

- Unngått negativ vekst

- Vært aksjeselskap

Bildet: F.v. Romund Bakken og Lars Martin Kvam i Midt-Norge Autolakk AS og Bård Bakken i B-Bakken AS (arkivfoto)