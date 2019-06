Garte bru byttes ut

Garte bru har landkar i betong som igjen står på en mur av naturstein. Statens vegvesen gjennomfører regelmessige inspeksjoner av alle bruer på riks- og fylkesvegene. Disse inspeksjonene har avdekt undergraving av natursteinsfundamentene. Det vil si at elva har gravd ut under landkarene dagens bru ligger på. Det er også skader på betongen. I sum var skadene så store at det ble besluttet av brua måtte rives.



Godt sikret mot 200-årsflom



I stedet for bru blir det nå lagt et betongrør som er 2,4 meter i diameter samtidig som det skal erosjonssikres oppstrøms og nedstrøms. Nye bruer skal dimensjoneres for 200-årsflom. Konsulentselskapet Skred AS har gjort flomberegninger for Gartelva og anbefalt dimensjon på 2,2 meter på røret for å takle en slik flom. Røret som legges har dermed større kapasitet enn beregningen for 200-årsflom skulle tilsi.



Sikrere for trafikantene



Dagens bru ligger i en uoversiktlig kurve med fall. Røret som legges ned blir tilpasset slik at vegen blir noe rettere. Der det i dag er innsnevring vil vegen bli bredere. For å gjennomføre arbeidet må det ryddes skog, som igjen vil gi bedre sikt.



Arbeidet er i gang



Skogryddingen ved Gartelva har allerede startet. Inntakskonstrusjonen til betongrøret er prefabrikkert og klar. Arbeidene vil pågå i om lag en måned. Konstruksjonene har store dimensjoner og det må derfor brukes kran. Da vil det bli noe hindring for trafikken.

Kartillustrasjon: Statens vegvesen