Gangartsstevne med islandshester i Trollheimshallen

Sunna Islandshestforening er et lokallag under Norsk Islandshestforening, og retter seg mot islandshestinteresserte i Sør-Trøndelag og Nordmøre, og stevnet hadde deltakere fra Oppdal, Tustna, Kyrksæterøra, Eidsvåg, Aure, Tingvoll, Leinstrand, Øydegard, Vinjeøra, Mjosundet, Osmarka, Foldfjorden og Surnadal for å nevne noen.

Dette var klubbens første sportsstevne,og samtidig så skulle det holdes i ukjente lokaler,så både arrangør og deltagere var spente.

Det var 32 påmeldte ekvipasjer,herav 13 stk i åpen klasse, som er et gratistilbud for alle deltakere til og med 10 år. Denne klassen ble sponset med fine premier fra Surnadal Sparebank, samt at alle fikk deltakersløyfer og pokaler.

Sunna satser stort på rekrutering, så tross i at det ikke var nok påmeldte ekvipasjer da påmeldingsfristen var ute, valgte vi uansett å kjøre stevnet, siden det var så mange debutanter som var påmeldt. Seks seniorryttere ridde sitt aller første stevne, og flere også på hester som debuterte.



Tross i at dette var Sunnas første sportstevne med mange debutanter både på deltakersiden og arrangørsiden, og samtidig i nye lokaler, gikk det over all forventning. Vi i Sunna Islandshestforening er meget takknemlige over å få leie så flott anlegg av Trollheimen ride og kjørelag i Surnadal.

Med på laget hadde vi fantastiske dommere; vår egen Monika Kaald, som er leder i Sunna Islandshestforening, hoveddommer Bodil Winther fra Vestnes Islandshestforening og Karen Gilberg fra Gloi Islandshestforening.

Det må også nevnes at Surnadals ordfører, Margrethe Svinvik, var skriver for dommerne under hele stevnet.

Sunna Islandshestforening planlegger nytt islandsheststevne i Surnadal iløpet av høsten 2020.



Ingressfoto: Åpen klasse,13 deltakere - premie sponset av Surnadal Sparebank.



Alle ryttere som deltok på stevnet fikk deltakersløyfe.



Surnadals ordfører Margrethe Svinvik var skriver for dommer Karen Gilberg under stevnet.



Stevnets yngste deltaker var Henriette Lunestad Seter,her sammen med storesøster Synne.

Tekst og foto: Ellinor Moen, Sunna Islandshestforening.