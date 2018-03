Gåveutdeling

Banksjef Magne Bjørnstad innleia kvelden med å fortelja kort om bankens historie og regnskapstal dei siste åra, og kunne visa fram eit godt resultat. Samtidig sa han at banken ønska å vera ein støttespelar til lokalsamfunnet med å gje pengegåver til lag og organisasjonar. - Vi deler ut tilsaman ca 800 000 kr. fordelt på 30 lag og organisasjonar, samt at vi deler ut 300 000 kr i sponsormidlar, sa banksjefen og presiserte kor viktig desse forskjellige organisajonane og laga er for lokalsamfunnet.

Dei som var til stades for å ta imot pengegåve var:

-Rindal Frivillighetssentral

-Granheim grendahus

-Torshall BA

-Arena kirke

-Elvepromenadens venner

-Lommunda grendahus

-Røde Kors, besøkstjenesten

-Barnas sommertevling

-Rufus 4H

-Blæst`n

-Rørvatnet vel

-Perikom

-Rindal kommune



Representantar frå dei forskjellige lag og organisajonar med gåva.Frå venstre: ​Elvepromenadens venner, Granheim grendahus,Rindal frivillighetssentral,Lommunda grendahus, Arena kirke og Torshall BA.



Rindal Røde Kors og Barnas sommertevling.



Blæst`n, Rindal Vel, Perikom, Rindal Kommune, Rufus 4H og Rørvatnet Vel.