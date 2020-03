Går videre med planer om nytt helsehus

Bildet over: Rindal kommunestyre (Foto: Mari Næss Bolme)



Saksdokumentene til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.



Spørretime:



Etter siste kommunestyremøte sendte kommunestyret v/ordføreren en henvendelse til fylket og ba innstendig om hastetiltak på fv65. Henvendelsen ble lest opp i hovedutvalget for veg. Dette ble lagt merke til. Hovedutvalget for veg skal ha møte i Rindal i begynnelsen av april. Da blir det mulighet for å vise utvalgets medlemmer hvor dårlig vegen er. Ordføreren oppfordret alle om å sende inn klage når man opplever problemer med vegen, både når det gjelder fv65 og andre fylkesveger i bygda.

Det har kommet inn et forhåndsspørsmål om scootertraseer. Hvordan ligger det an med det arbeidet?

Sivert Dombu svarte på dette. Det mest aktuelle området er på nordsida av bygda, og saken er tatt opp med Surnadal kommune. Det er en omstendelig prosess og strenge krav til et slikt prosjekt. Ett av kravene er at alle grunneiere må gi tillatelse. Situasjonen er slik at grunneierne på eventuelle start- og endepunkt ikke ønsker dette. Det gjelder både i Rindal og i Surnadal. I Rindal har man fått nei fra helt essensielle grunneiere, og derfor er saken lagt bort.

Line Flåtten (Ap) spurte om det evt. er mulighet for å koble seg på den planlagte scootertraseen i Meldal. Dombu svarte at han tror at den traseen ikke er i nærheten av Rindal. På grensa mellom Rindal og Meldal kommer man også i berøring med verneområdet i Trollheimen.

Magnar Dalsegg (H) spurte om hvor man henvender seg med klager på vegen. Han spurte om vegen via Rindal sentrum, som heller ikke er mye å skryte av. Hva gjør vi med den?

Ordføreren svarte at klager på fylkesvegene kan ringes inn til tlf nr 175. Klager kan også sendes på e-post.

Kjetil Løften (Sp) spurte om kommunale gang- og sykkelstier. På denne tida er det delvis blankis der barna skal sykle. Han ba om mer fokus på gang- og sykkelstier i mellomsesongen mellom vinter og vår.

Ordføreren svarte at en del av gangvegene er kommunale, og noen er fylkets ansvar. Ring og si fra om problemer på gangvegene også, oppfordret hun.



17 representanter møtte.



Ordføreren orienterte om kornona-situasjonen. Kommunen har nå ukentlige møter om situasjonen. Det blir lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside og facebookside fortløpende.



Det er også gjort noen endringer på kommunens hjemmeside, så det skal bli enklere å finne fram der.





7/20 - Klagesak - økonomisk støtte til skogsveg - Gråsjøvegen



Innstilling fra ekstern saksforbereder:

Kommunestyre som klageutvalg stadfester formannskapets vedtak som avslår søknaden av 29.09.2019 fra Gråsjøvegen om støtte til tiltak på vegen. Klageutvalget slutter seg til formannskapets begrunnelse for avslaget med at tilsagnet fra 2007 er forelda, slik formannskapet slo fast i vedtak allerede i februar 2019. Nye opplysninger høsten 2019 om ytterligere tiltak langs vegen og anstrengt økonomisk situasjon endrer ikke på vurderinga omkring foreldelse og gir heller ikke grunnlag for å innvilge noe nytt tilsagn om tilskott. Klageutvalget vil tillegge at tiltak på skogsveier(traktorveier) ikke er et prioritert tiltak hverken etter næringsplanen eller i henhold til den praksis som er utøvd de siste årene. Klageutvalget vil be formannskapet sørge for at alle vedtak i framtiden blir begrunnet i henhold til forvaltningslovens regler i § 24 og at søknadene blir konkret vurdert forhold til vedtektene for Rindal utviklingsfond, andre vedtatte prioriteringer og etablert praksis. Klageutvalgets vedtak er endelig og kan ikke påklages.



I denne saka er flere av kommunestyrets medlemmer inhabile. Siden formannskapet tidligere har behandlet saka er alle medlemmene i formannskapet inhabile. Det er også slik at alle kommunalt ansatte er inhabile, så det er brukt en ekstern saksbehandler. Det er flere kommunalt ansatte som sitter i kommunestyret.

Det var innkalt en del varamedlemmer, og Steinar Gaustad var innkalt som setterådmann. Arild Haugen ble valgt som setteordfører.

Saken ble lagt fram av saksbehandler Steinar Gaustad.



Saksforbereders innstilling ble enstemmig vedtatt.





Et noe redusert kommunestyre gjorde vedtak i klagesaka.

8/20 - Disponering av næringsbudsjettet for 2020



Saka ble lagt fram av ass. rådmann Sivert Dombu. Kostnaden på oppføring av mobilmast i Helgetunmarka kan eventuelt gjøres om til investering.



Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tilfører for 2020 fra tæring på den bundne delen av næringsfondet ekstraordinære midler til følgende næringstiltak:

Navn Beløp Ikke-utbetalte tilsagn fra 2019 1.097.500 Tilsvarende fra tidligere år 62.250 Breiband Romundstadbygda 800.000 Breiband Rørdalen 350.000 Mobilmast Helgetunmarka 500.000 Meglerhonorar T-Komponent Bygg AS 400.000 Ekstra ramme for lån/tilskott til bedrifter 300.000 Sum 2020 3.509.750



Dette kommer i tillegg til allerede vedtatt budsjett. Med så omfattende bruk av midler i 2020 vil det ved slutten av året kunne stå igjen bare ca 2.080.000 kr i næringsfondet. Dette beløpet tilsvarer litt mindre enn ett års øremerka inntekter til næringsutvikling.



Ved tildeling av lån og tilskott skal en prioritere tiltak som følger av næringsplanen og tiltak som vil kunne gi tydelig sysselsettingseffekt.



Rådmannen gis fullmakt til i 2020 innenfor vedtatt budsjett å innvilge tilskott til forundersøkelser for etablering av ny/videreutvikling av næringsvirksomhet, med ei øvre ramme på 20.000 kr per sak og til sammen 100.000 kr for hele året.



Alle andre søknader legges i 2020 fram for formannskapet eller kommunestyret til vedtak.

Rådmannen legger talla fra vedtaket her inn i budsjettet.



2. Formannskapet vedtar følgende bruk av posten for samfunnsprosjekter for 2020:

Navn Beløp Nydyrking 75.000 Vandrefestival 40.000 Optimistkonferanse, grunnbeløp og deltakere 0 Rindal Næringsforum – daglig leder 150.000 Turistinformasjon på skimuseet 40.000 Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve» 60.000 Sommerjobb for ungdom 200.000 Reiselivskontingent Nordmøre 73.000 Todalsfjorden 36.000 Yrkesmessa Orkdalsregionen 10.000 Trollheimsporten - «Tid til å leve» 85.000 Rest til disp for småposter og nye tiltak 222.000 Sum 2020 991.000



Saksopplysninger:



Denne saken gjelder prioriteringer for bruken av midler til næringsutvikling i 2020, både fra årets knappe budsjett og fra innestående i Rindal utviklingsfond (RUF).



Magnar Dalsegg (H) påpekte at det i saka advares mot å bruke så mye av næringsfondet. Han foreslo at utgiften til mobilmast i Helgetunmarka går ut av næringsbudsjettet og flyttes til investeringsbudsjettet.

Ola Heggen (Sp) støttet forslaget. Han påpekte at det er gode tiltak, og vel anvendte penger. Han oppfordret om å sette av litt mer midler til næring i åra framover.

Line Flåtten (Ap) støttet også Dalsegg sitt forslag.



Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, med endringer som følger av vedtatte endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.

9/20 - Skisseprosjekt for helsetun/helsehus - veien videre



Saka ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen. Han gikk igjennom skisseprosjektet, slik som det tidligere har vært lagt fram på et offentlig informasjonsmøte. Han presiserte igjen hva som ligger i begrepet "skisse". Tegningene ikke er ferdige, og det meste av planleggingen gjenstår.

Ragnhild Amundsen fra arkitektfirmaet Streken informerte om arbeidet så langt. De to første alternativene som Streken la fram viste seg å blir for dyre, så det måtte utarbeides et nytt forslag.

Helse og omsorgsleder Grete Ranes Heggem. Hun sier at dette er et forslag som man kan bygge videre på. Her får man alt på ett plan. Pasientene slipper å flytte i byggeprosessen. Man får også en felles ansattebase. Kjøkken, kantine og kontor kan gjerne være som i dag. Men det trengs en del modernisering av 74-fløya, med legekontor, fysioterapi osv.



Rådmannens innstilling:



Kommunestyret ber rådmannen om å forberede til neste møte sak om videre forprosjektering med utgangspunkt i alternativ C fra skisseprosjektet. Kommunestyret ber rådmannen om også å forberede sak om intern organisering av det videre arbeidet med HO-planen og forprosjektet for helsetun/helsehus.

(se forslag til endring nedenfor)



Arkitekt Ragnhild Amundsen og økonomisjef Henning Andersen la fram saka om nytt helsehus.



Kjetil Løften (Sp) sa at at han ikke forstår hvorfor det nye bygget er plassert så langt unna det eksisterende i alternativ C.

Magnar Dalsegg (H) sa at kommunen nylig har hatt møte med naboene, og de er ikke glad for plasseringen i alternativ C. Det mener at han man må ta hensyn til. Han spurte om det er mulig å bruke alternativ B, dersom man bare bygger nye rom til pasientene på institusjonen.

Svein Halsetrønning (Ap) påpekte at det ikke er økonomisk mulig å velge alternativ B. Han syntes at alternativ C virker som et "panikk-forslag", for massivt og med for store avstander. Det å bevare hele 74-fløya medfører også en mye vedlikeholdskostnader i framtida. Bygningsmassen blir større.

Bettina Røen Helgetun (Sp) sa at hun synes at tilstandsrapporten på eksisterende bygg ikke gir noen svar på det man trenger å vite om bygningsmassen. Man må også spørre seg om man trenger 34 institusjonsplasser.

Line Flåtten (Ap) sa Arbeiderpartiet også ønsker mer utredning, særlig av eksisterende bygningsmasse. Hun ønsker en utbygging uten at parkeringsplassen mot nord blir berørt. Hun spurte om man trenger en ny reguleringsplan for å bygge i høyden.

Kristi Barbo Landsem (Sp) sa at hun er enig i at man må holde seg innenfor ramma. Hun syntes også at det beste må være å bygge i høyden. Også hun spurte om det er mulig å redusere på antall institusjonsplasser.

Ola Heggem (Sp) understreket også viktigheten av å holde seg innenfor kostnadsramma. Det er også viktig å imøtekomme tilstrekkelig antall moderne rom, som er berettiget til tilskudd. Det må også skje en modernisering i første etasje, og det skal gå an uten å rive. De ansatte har vist at de er fleksible. Det er viktig å legge til rette for tannlegen også, mente han. Utvidelse av dette bygget mot nord bør ikke komme som noen overraskelse, for det har det vært snakk om i mange år, påpekte han, uten å si noe om hva som framstår som den beste løsninga.

Line Flåtten (Ap) påpekte at det tidligere har vært utarbeidet en RO-rapport som tilsier at kommunen trenger 34 - 37 institusjonsplasser i framtida.

Henning Andersen sa at det uansett blir økte kostnader på vedlikehold, når man utvider institusjonen. Spørsmålet om reguleringsplan må man komme tilbake til.



Ragnhild Amundsen forklarte at det er lagt inn en avstand på 8 meter mellom byggene i alternativ C av hensyn til brannsikkerhet. Og det er lagt inn areal til en bedre sansehage mellom byggene. Alternativ B forutsetter riving av 74-fløya og bygging av ny 1. etasje i tillegg. Dette er ikke mulig innenfor kostnadsramma. Man vet ikke om 74-bygget er fundamentert for 3 etasjer, og bygget er uansett ugunstig smalt. Arkitektfirmaet har heller ikke hatt noen nytte av tilstandrapporten.

Grete Ranes Heggem sa at RO-rapporten som er utarbeidet i 2018 tilsier at man trenger ca 34 plasser for å ha samme dekningsgrad som i dag. Men det er vanskelig å spå fram i tid.

Midrid Kattem Aune (Sp) sa at hun synes det er en fordel at sykehjemmet er nær omsorgsboligene, og spurte om det er helt nødvendig med samlokalisering på institusjonen.

Kjetil Løften (Sp) spurte hvorfor ikke hele bygningsmassen kan bygges sammen mot nord, med brannseksjonering.

Kristo Barbo Landsem (Sp) påpekte at det er viktig å finne ut om det er mulig å bygge oppå 74-bygget.

Ordfører Vibeke Langli sa at kommunestyret nå må legge noen føringer for videre arbeid. Hun synes også det er viktig å ta god tid til planlegging.

Line Flåtten (Ap) spurte om tilstandsrapporten har null verdi, og om det trengs en ny tilstandsrapport.

Ragnhild Amundsen forklarte om sammenbygging mot nord at man må bygge slik for å få vindu på alle rommene og på stuene.

Grete Ranes Heggem svarte at det er nødvendig med samlokalisering på institusjonen, for å utnytte ressursene best mulig.

Rådmannen tilføyer i innstillingen at plassering av nybygg avklares særskilt i første fase av forprosjektet.

Sivert Dombu fikk ordet og forklarte at plasseringen av et evt. nybygg fortsatt er åpent i rådmannens innstilling.



Rådmannens innstilling, med framlagte endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.





10/20 - Ombygging brannstasjon



Saka ble lagt fram av teknisk leder Nils Heggem. Det trengs en ombygging og oppgradering av brannstasjonen som følge av krav fra Arbeidstilsynet.



Rådmannens innstilling:

Rådmannen tilrår at Rindal kommune bevilger 5 450 000 kr til ombygging av brannstasjonen slik at den tilfredsstiller kravene til Arbeidstilsynet. I tillegg bevilges det 425 000 kr til asfaltering av resterende område på nordsiden av bygget og 669 000 kr til utskifting av portene som er en opsjon i anbudet.



Til sammen blir dette 6 544 000 kr inkl. mva.



Rådmannen kommer tilbake til hvordan prosjektet blir finansiert.



Line Flåtten (Ap) spurte om hvorfor det har tatt så lag tid å behandle denne saka.

Magnar Dalsegg (H) sa at krava fra Arbeidstilsynet må tilfredsstilles. Han la fram forslag om å stryke utgiftene til asfaltering og nye porter. Altså at andre og tredje setninga i rådmannens innstilling strykes.

Nils Heggem forklarte gangen i saka fram til nå. Det er regnet med 20% ekstra til uforutsette kostnader, på grunnlag av tidligere erfaringer ved ombygging av gamle bygg.

Kjetil Løften (Sp) spurte om hvorfor det er nødvendig at kommunen som oppdragsigiver må ta risikoen ved evt uforutsette kostnader.

Nils Heggem forklarte at det ofte kommer fram skjulte feil når man bygger om eldre bygg.



Forslaget fra Magnar Dalsegg ble enstemmig vedtatt.

Resten av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Teknisk leder Nils Heggem orienterte kommunestyret på omvisning på brannstasjonen.

11/20 - Valg av representant i Svorka sitt styre



Rådmannens innstilling:

Innstilling legges fram av valgnemnda i møtet.



Forslag til representanter som kan velges til styret i Svorka: Ola T Heggem og Anne Norli.

Inge Skjølsvold (Ap) la fram forslag om Martin Rise og Anne Norli som representanter.



Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 7 stemmer og falt.

Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer og ble vedtatt.





12/20 - Oppdatert selskapsavtale fra 01.01.2020 - Interkommunalt arkiv (IKA) for Møre og Romsdal IKS



Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.





Rådmannens innstilling:



Rindal kommune godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS gjeldende fra 01.01.2020.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



13/20 - Høring på Nasjonal transportplan

Rådmannens innstilling:



Rindal kommunestyre slutter seg til Regionrådet for Orkdalsregionen sitt innspill til prioritering av tiltak i Nasjonal transportplan 2022 – 2033 i Trøndelag.



Kjetil Løften (Sp) la fram forslag om å legge til at vegnettet må tilpasses modulvogntog.





Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Resten av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



14/20 - Revidert forslag til reglement for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne



Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.





Rådmannens innstilling:



Et revidert forslag av reglementet for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.







15/20 - Reglement for kommunestyret og folkevalgtes innsynsrett



Saka ble lagt fram av ordfører Vibeke Langli:





Rådmannens innstilling:



Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for styrer og utvalg i Rindal kommune.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Orientering om SiO v/ Bjørn Buan

Enhetsleder Bjørn Buan fortalte om historien bak og utviklingen av helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. Legevakta på sykehuset i Orkdal er nylig slått sammen med pasientmottaket.

Buan orienterte også om status for Helseplattformen, som skal settes i drift ved St. Olav om drøyt ett og et halvt år.



Bjørn Buan

Orientering om gjennomført flytting av pasienter ved Rindal helsetun v/ Grete Ranes Heggem

Det er gjennomført en flytting av pasienter ved Rindal helsetun på nyåret. Bakgrunnen for dette var regnskapsmessige utfordringer, og problemer med å holde seg til budsjettet. Helse og omsorg fikk da et oppdrag fra økonomisjefen om å redusere kostnader til drift. Det ble satt ned ei gruppe for å løse disse utfordringene.

Alle avdelingene er flyttet, og noe plasser er redusert på avdelingene. Det er laget en ny bemanningsplan, og ingen av de ansatte er flytta mot sin vilje.

Det er et mål at folk skal bo hjemme så lenge som mulig, Men samtidig skal kommunen ha gode tjenester for de sykeste.

Det tok litt tid før både pasienter og ansatte fant seg til rette etter flyttinga. På langtidsavdelinga roet det seg fort, og de ansatte der er strålende fornøyd med å ha alle sine pasienter rundt seg på ett plan.

Korttidsavdelinga ble flyttet fra de beste rommene til de dårligste. De jobber fortsatt med tilpasning. Her er rommene dårlig egnet til en korttidsavdeling som også skal drive med opptrening.

Hjemmetjenestene er også flyttet en etasje ned.

Det legges planer for innføring av velferdsteknologi.

Avslutningsvis berømmet Grete Ranes Heggem alle de ansatte for måten de har løst det på, og også vaktmestrene og pårørende som bidro i prosessen.



Orientering om AMU v/Birgit Reisch

Sammensetningen av Arbeidsmiljøutvalget må endres som følge av den nye Kommuneloven.



Kommunestyret var også på omvisning på det nye skolekjøkkenet på Rindal skole. Jon Brønstad orienterte om ombyggingen.



Det har blitt et fint og moderne storkjøkken, og det meste er nå på plass.