Går ut av AMFI og danner ny kjøpesenterkjede

Sørco AS eies av familien Sørbøe i Arendal, og sammen med familien Løseth i Surnadal har de nå etablert samarbeidsselskapet LL Sørco AS, som fra 1.1.2019 vil eie fire kjøpesenter på sørlandet. I tillegg har Sørco kommet inn som 20 % aksjonær i LL Drift AS. Selskapets hovedfokus er investering og forvaltning av kjøpesentre.

Selskapet forvalter per dags dato ti kjøpesenter over hele landet: AMFI Surnadal, AMFI Arendal, AMFI Futura (Kristiansund), AMFI Storkaia brygge (Kristiansund), AMFI Sunndal, ALNA senter (Oslo), AMFI Brotorvet (Stathelle), AMFI Tynset, AMFI Kragerø og Raumasenteret (Åndalsnes).

LL Drift AS forvalter i tillegg sju kjøpesenter i samarbeid med Thon Eiendom, deriblant OTI-senteret på Orkanger og AMFI Orkanger. Disse vil ikke bli berørt av at LL Drift AS trekker seg ut av AMFI, og vil bestå slik de gjør i dag.

Administrerende direktør i LL Drift AS, Lars Ove Løseth (26), går en spennende tid i møte med omprofilering av åtte av kjøpesentrene før 31. juli 2019.

- Vi har et markedssamarbeid med Thon-gruppen for sentrene vi forvalter, som blant annet innebærer leie av AMFI-navnet. Vi har opplevd noen praktiske utfordringer underveis, og Thon ønsket nå å avslutte samarbeidet. Det passer oss fint, for det var alltid tanken at det ville være riktig å omprofilere sentrene på sikt. Nå skjedde det bare litt tidligere enn først planlagt, sier Løseth.



Lars Ove Løseth har flyttet hjem, og starter ny kjøpesenterkjede med hovedkontor i Surnadal



Ingen store endringer for kundene

Løseth sier videre at det ikke er noe dramatikk i omleggingen, og at senteret i Surnadal ikke vil gjennomgå store endringer.

- Omprofileringen vil først og fremst merkes ved at AMFI-logoene kommer bort etter 19 år i bygda, og at senteret får nytt navn. I tillegg kan det komme andre typer kampanjer og markedsføring. Butikkene vil bestå slik de er i dag, og vi arbeider med å få på plass nye leietakere. Vi håper og tror på et forbedret tilbud for kundene, i et allerede godt etablert kjøpesenter i Surnadal, sier Løseth.

Alle ansatte i de berørte AMFI-sentrene fikk beskjed tidligere denne uken.

- Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra alle parter, og har tro på at dette blir ei god løsning for alle involverte, sier Løseth.

Hvilke ambisjoner har LL Drift AS?

- Målet vårt er å bli en av landets største senteraktører. Hovedsatsingen vår er å forvalte senter på vegne av andre eiere, men det er heller ikke uaktuelt å kjøpe om noe interessant skulle dukke opp, sier Løseth som etter å ha levd bylivet i 10 år i Molde, Kristiansund og Oslo nå har flyttet hjem til Surnadal sammen med samboeren Sara Nicole Andersen, datteren Nila Ciel og hunden Alice.

- Vi har kjøpt oss leilighet på Skei og stortrives med livet på bygda, smiler Løseth.

LL Drift har hovedkontoret sitt i Surnadal, og vil fra 1.1.19 ha 17 ansatte. 14 av de har arbeidsplassen sin på hovedkontoret i Surnadal, mens to jobber i Arendal og en i Ålesund.

- I november hadde vi tre ansatte, så utviklingen har vært rask og god. Vi samarbeider i tillegg tett med Ingvar og Ola Inge Sæther i Setra Drift AS på nabokontoret som hjelper oss med den tekniske delen av forvaltningen, sier han.

Lars Oves far, Lars Løseth, er arbeidende styreleder i selskapet.

- Han er med for fullt, ja. Noe annet hadde nok ikke vært aktuelt for han, smiler Løseth.

AMFI Drift og AMFI Kreativ eies i sin helhet av Thon-gruppen, og blir ikke berørt av omleggingen.

Navnet på den nye kjøpesenterkjeden er foreløpig ikke bestemt.