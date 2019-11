Går sammen om innkjøp av celleteller

– At det er behov for en celleteller i Rindal vet jeg av egen erfaring, sier Odd Inge Løfald.

Ingrid var syk i ett og et halvt år, og det ble mange reiser til sykehuset i Orkdal for blodprøver og behandling.



En unødvendig tilleggsbelastning

En tur til Orkdal for cellegiftbehandling tar ofte en hel dag for pasienter fra Rindal, siden man først må ta en blodprøve for å kontrollere at helsetilstanden er god nok til å kunne tåle behandlingen. Analyse og vurdering av en slik blodprøve kan ta flere timer, før man får svar på om man vil tåle cellegiften, eller om behandlingen må utsettes. I så fall er det bare å dra hjem igjen, og prøve på nytt senere.

– Dette er en unødvendig tilleggsbelastning både for pasienter og pårørende. Det er svært slitsomt for en kreftpasient å tilberede hele dagen på kreftpoliklinikken. Det er heller ikke det mest oppløftende miljøet å oppholde seg lenge i, påpeker Odd Inge Løfald.

Han forteller at han pratet mye med Ingrid om behovet for en celleteller i Rindal, så dette var også hennes ønske.

Både Surnadal, Halsa og Sunndal har celletellere på sine legekontor.



Rask og nøyaktig analyse

Med en moderne celleteller kan de nødvendige blodprøvene analyseres på bare 4 minutter. Apparatet analyserer flere blodprøver, i alt 11 parametere. CRP er bare en av disse parametrene. Dersom blodprøveanalysen kan gjøres ved det lokale legekontoret unngår pasienten å reise til sykehuset for så å bli sendt hjem igjen uten behandling. Man slipper også unna med betydelig kortere tid på sykehuset når man kan dra direkte til cellegiftbehandling og så rett hjem igjen.

Hjemmetjenesten kan også ta blodprøver og få dem analysert ved det lokale legekontoret, slik at man kan være hjemme og samle krefter når man ikke er i god nok form til å tåle behandling.



Også nyttig for akutt syke pasienter

Kommuneoverlege Mari Wold forklarer at en celleteller vil være til stor nytte for kreftpasienter, men også for akutt syke pasienter med infeksjoner.

Hjemmetjenesten i kommunen har et ansvar for øyeblikkelig hjelp, og noen ganger blir pasienter lagt inn på helsetunet over natta. En blodprøveanalyse med celleteller kan blant annet bidra til at man kommer raskere i gang med riktig behandling.

Slik som situasjonen er i dag må blodprøver fra Rindal sendes inn til St. Olavs for analyse, og det kan ta lang tid å få svar.



Kan være fullfinansiert innen kort tid

Kommuneoverlegen vil nå vurdere hva slags type celleteller som er mest relevant for legekontoret i Rindal. Det finnes flere ulike apparater på markedet, men man må uansett regne med at nødvendig utstyr og opplæring vil koste mer enn 100.000 kroner.

Minnegavene fra Ingrid Løfalds begravelse, på over 30.000 kroner, vil i sin helhet går til formålet.

Odd Inge Løfald har kontaktet Rindal Sparebank og Rindal sanitetsforening, og de har stilt seg positive til å bidra. Hjemmetjenesten i Rindal kan også bruke en sum fra sine gavemidler for å bidra til dette formålet. Odd Inge Løfald føler seg derfor ganske trygg på at prosjektet vil være fullfinansiert innen kort tid. Han ønsker å sørge for at en celleteller kan bli bestilt så fort som mulig, slik at den kan komme til nytte for de som trenger det.

Andre som ønsker å bidra til en celleteller i Rindal kan gi en gave til VIPPS-nummer 583275.

Dersom det blir penger til overs vil resterende beløp bli overført til gavekontoen til hjemmetjenesten i Rindal kommune.

Bildet: F.v. Odd Inge Løfald, avdelingssykepleier i hjemmetjenesten Ingrid Øyen, kreftsykepleier og leder i Rindal sanitetsforening Anne Kari Brødreskift, og Mari Wold og Marit Aune Dønnem fra Rindal legekontor.