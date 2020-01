Går over til SMS-varsling

Feier i hel stilling

Fram til nå har Rune Kirkholt hatt jobben som feier som en del av sin stilling i Rindal kommune. Nå går han over til heltidsstilling som feier, på grunn av den nye forskriften som krever feiing og tilsyn av fyringsanlegg også for hytter og fritidsboliger.

Feieren i Rindal skal samarbeide med feierne i Surnadal når det er oppdrag som han ikke kan utføre alene. Dette er viktig, ikke minst med tanke på sikkerhet når man drar ut på jobb på avsidesliggende steder.



Slutt på lapp i postkassen

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg vil heretter bli varslet med SMS, det vil si at man ikke får en lapp i postkassen lenger. Når man får en slik SMS er det viktig at man leser hele meldingen. I SMS'en er det en link som man klikker på for å svare på om tidspunktet passer. Der er det også mulighet til å sende en melding til feieren.



Viktig å registrere piper og ildsteder

Alle eiere av hytter og fritidsboliger i kommunen vil snart få en melding på SMS med oppfordring om egenregistrering av piper og ildsteder. Det er ønskelig at alle svarer på dette, slik at feieren vet hva han kommer til når han kommer på tilsyn. Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger i Rindal er planlagt å starte i februar.



Slik sjekker du oppføringen i telefonkatalogen

For at alle skal få SMS til riktig telefonnummer er det viktig at alle sjekker sin oppføring i telefonkatalogen. Gå inn på servicevarsling.no og klikk på "Sjekk din oppføring". Sjekk om bostedsadresse er registrert på riktig telefonnummer. Her kan man gjøre endringer hvis det trengs. Man kan registrere flere telefonnummer på en adresse, eller registrere flere eiendommer på ett telefonnummer.

Mange barn har telefonnummer registrert på sin adresse. Dersom man ikke ønsker at barna skal få varsling om feiing og tilsyn så kan man deaktivere varsler på barnas telefonnummer.

Noen eldre kan ha problemer med å motta varsel på SMS, eller å svare via linken i SMS-meldingen. Da kan pårørende legge inn sitt nummer på adressen, og få tilsendt varsel på sin telefon.

Det er også mulig å registrere firmatelefon på sin adresse for å få varsel.