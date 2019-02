33- åringen fra Sogndal har tatt Norge med storm etter sin deltakelse i Idol i i 2005, og ikke minst etter å ha dukket opp som en av artistene i TV2-programmet "Hver gang vi møtes" i 2015. Siden Idol-deltakelsen har hun sammen med sin ektemann Thomas Stenersen gitt ut fire album som popduoen "Eva & The Heartmaker".

I 2018 kom Eva Weel Skram med sitt første soloalbum, og har siden oktober turnert landet rundt med konserten "Finne heim". Torsdag gjestet hun Surnadal kulturhus, og sang seg rett inn i hjertet til surnadalingene med sine sterke sangtekster og vakre melodier. Konsertopplevelsen var nærmest euforisk, og nesten umulig å sette ord på. Du må ha vært der for å skjønne hvor bra dette faktisk var. Sammen med gitarist Stenersen og Konrad Lunde på trommer og tangenter skapte de magi fra scenen. Et fabelaktig LIVE-band som ga publikum en opplevelse de sent vil glemme. Weel Skram er født til å stå på en scene, og det er så tydelig at hun digger det. Ektemannen briljerte på gitar, og samspillet de viste kan ikke beskrives bedre enn ekte kjærlighet. På toppen av det hele hadde konserten perfekt lyd og lys.

Mellom sangene delte en pratsom Eva Weel Skram gode historier som flere ganger skapte latter i salen. Hun delte også mye av sitt privatliv og indre følelser, noe som også er en stor del av sangtekstene på albumet "Finne heim". Weel Skram har truffet en nerve ved å synge norske tekster på klingende sogndalsdialekt. Artisten har en helt spesiell tilstedeværelse på scenen, hvor følelsene kommer tydelig frem - nakent og sårbart. Hun har en særegen måte å formidle tekster på, og bidrar til åpenhet om vanskelige og til dels tabubelagte tema som mange helt sikkert kan kjenne seg igjen i.

Klisjeer som fungerer

Med sangtitler som "Du e alt e treng", "Hold meg" og Sjå på oss no", er det fort gjort å ende opp med for mange klisjeer om kjærlighet. Det er en hårfin balanse, men for Weel Skram fungerer det. Åpningssporet "Finaste" er en nydelig ballade som ble skrevet etter at de fikk sønnen William for 3 år siden.

Noen av tekstene er skrevet i samarbeid med visesanger Trygve Skaug, deriblant låta "Bærre la meg vær" som opprinnelig ble skrevet på engelsk av Weel Skram. Skaug skrev om teksten til norsk med stor suksess, og er en av de aller fineste låtene på albumet. Låta handler om å være usikker, følelsen av å ikke være bra nok og om å skyve folk en elsker i fra seg; "Eg har fløte fritt med straumen. Dreve ut av meg sjøl. For eg såg`kkje lyset nokon stad. Låg og klamra meg til at eg hadde følt", synger hun.

I "Du er alt eg treng" sier hun det også så fint; "Morgondagen ska' få komme som den e. Det e deg eg vil bli gammal sammen med. Det e det samme kva som skjer på vår veg så lenge eg e di og du har meg. Så sammen, mi hand i di, du og e".

Konserten innholdt videre flere radiovennlige poplåter som "Om du vil" og "Sjå på oss no", og et par sanger på engelsk fra tiden som "Eva & the Heartmaker". Weel Skram fremførte også «Kor går du» som er basert på stevet i tradisjon etter folketonesamleren Paul Johann Berstad fra Nordfjord og teksten til svenske salmedikteren Lina Sandell. Denne fremførte Weel Skram under Nobels Fredsfest 2018, og her fikk man virkelig høre den vakre klangen i stemmen hennes.

Mange satt nok med klump i halsen under fremføringen av Ole Paus sin låt "Bror", den tvers gjennom vakre "Vi lovar" og ikke minst "Selmas sang" fra NRK-serien "Snøfall". Det ene høydepunktet etter det andre, og som "prikken over i`en" avsluttet hun med å synge Henning Kvitnes sin "Evig eies kun et dårlig rykte", som hun tolket så fint under Hver gang vi møtes for snart fire år siden.



Publikum fikk ikke nok av trioen, og sjelden har stående trampeklapp vært mer fortjent enn torsdag kveld i Storstuå. Vi bøyer oss i støvet!

Nå er det vel heller tvilsomt at Trollheismporten har så mange lesere i Molde, Florø, Haugesund, Nittedal og de mange andre stedene hvor "Finne heim" blir fremført de neste ukene, men skulle du oppholde deg i nærheten så må du løpe og kjøpe deg billett. Det vil du aldri angre på!