Ga alt for ei god sak

Som så mye annet ble årets versjon av Todalsdagen noe amputert på grunn av koronasituasjonen. Vanligvis er hundrevis av barn i aksjon på fotballbanen på Bordholmen stadion, men i år måtte cupen avlyses. Arrangørene kunne likevel glede seg over at det populære mosjonsløpet "Ræta Opp" kunne gå som planlagt. I 30 varmegrader og strålende solskinn var det hele 94 deltakere som stilte til start. Deltakerne ble delt inn i puljer på 25 personer, og startet med ett minutts mellomrom.

Ræta Opp er på cirka 3 kilometer og går fra stadion mot Todalsøra, opp åkeren ved Halset og ned igjen, før det avsluttes med en halv runde rundt stadion. "Litj-Ræta" for de yngste går èn runde rundt fotballbanen. Mosjonsløpet er lagt opp slik at alle kan delta, uansett fysisk form og alder. Det blir premiert på idealtid, og i år var det Anders Melling som var næmest.



Klar - ferdig - gå for "Litj Ræta"

Ungdommelig pågangsmot

I fem av de ni gangene Ræta Opp har blitt arrangert, har seieren gått til Håvard Gjeldnes. Han har også løyperekorden på 10.48 som han satte i fjor. Gjeldnes stilte ikke til start i år, og dermed åpnet det seg opp for de øvrige deltakerne. Erik Kårvatn (17) løp et meget godt løp i varmen, og kom i mål på sterke 11.05. Imponerte gjorde også 13 år gamle Olav Fugelsøy fra øvre Surnadal som løp inn til 2. plass på tida 11.37. Han spurtslo Kristoffer Nordvik på oppløpet, og vant med ett sekunds margin.



Erik Kårvatn imponerte i sommervarmen i Todalen



Olav Fugelsøy er bare 13 år, men hevder seg likevel helt i toppen og ble kun slått av Erik Kårvatn

Raskeste dame ble Oda Halle på tida 17.02. Hun kom i mål 1.29 før Vigdis Rodal på andreplass. 10 år gamle Ada Sæterbø kom på 3.plass på tida 18.35.

- Jeg hadde ikke planlagt å delta, så det var meget overraskende at jeg skulle bli raskest av damene. Jeg sitter i komiteen på Todalsdagen, og bestemte meg for å være med like før start, smiler todalingen Oda Halle.



Oda Halle fra Todalen vant dameklassen



Ada (10) løp fra mamma Eva Sæterbø på oppløpet og endte på en imponerende 3. plass i dameklassen

Løp for Sykehusklovnene

Ræta Opp handler i hovedsak om å mosjonere for ei god sak. Inntektene av løpet gikk som alltid uavkortet til et godt formål, og i år var det Sykehusklovnene ved St.Olavs Hospital som var den heldige organisasjonen. Startkontigenten er satt til 100,- for deltakelse i Ræta Opp, og 50,- i "Litj-Ræta". I tillegg var det mange som kun betalte kontigenten for å støtte ei god sak. Totalt betyr det godt over 100 betalende, noe initiativtaker Ingrvild Kårvatn er svært godt fornøyd med.

- Vi var ekstra spent på deltakelsen i år med tanke på at det ikke var arrangert fotballcup, og dermed betydelig mindre folk på stadion. Over 100 betalende er helt fantastisk bra, sier Kårvatn.

Kårvatn forteller at hun har erfaring med Sykehusklovene ved St.Olavs Hospital fra ei tid hvor hennes egen sønn måtte være på isoloat i lang tid.

- De gjør en fantastisk og viktig jobb for barn på sykehuset. Klovnene besøkte oss utenfor vinduet på isolat, og det er slik de jobber nå under koronasituasjonen. Sykehusklovnene beskriver seg selv som verdens beste reseptfrie medisin, og det kan jeg skrive under på at stemmer. Inntekten av årets løp er øremerket Sykehusklovnene på St.Olavs, fordi det er det nærmeste sykehuset som har dette tilbudet for vår del, sier Kårvatn.



Lars Sæther, Ingvild Kårvatn og Knut Bergli har stålkontroll

Initiativtakeren ønsker også å gi ros til viktige sponsorer, og ikke minst til alle som stiller opp på dugnaden i Todalen.

- Jeg vil rette en spesiell takk til Håvard Halset som alltid er positiv til at vi låner eiendommen for å gjennomføre Ræta Opp. Han flytter på kyrne og legger til rette for oss år etter år. Uten hans velvilje hadde ikke dette vært mulig. Det samme gjelder om alle andre som stiller opp. Dugnadsånden er enestående, smiler Ingvild Kårvatn.



Håvard Halset og Ingvild Kårvatn kunne nok en gang smile bredt etter Ræta Opp



Nils Ove Bruset, Nils Erik Ulset, Ingvild Kårvatn og Knut Bergli smilte om kapp med sola



Spillere fra A-laget til Surnadal IL stilte opp for en god sak: Sindre Hyldbakk Kvande (f.v), Torstein Snekvik, Vegard Gjul og Lars Gjøra



Surnadal IL G14 stilte på Ræta Opp: Knut Tore Kvande (f.v), Peter Vattøy Solli, Adrian Bjørseth Svensli, Henrik Aasbø Kvande, Anders Røen, Andreas Fjærvik og Em Holten



Sykehusklovnene i aksjon i korridorene på St. Olavs Hospital. ​Foto: Margrethe Myhrer