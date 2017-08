G13 fortsetter å imponere

Vestsiden/Askøy ble for sterke for G16 Rindal som tapte 2 - 1 i 1/32-finalen i A-sluttspillet. Tapte gjorde også Surnadal G16, som ble slått 2 - 1 av Skeid i 1/32-finalen. Surnadal/Søya/Todalen gikk videre til 1/16-finale etter å ha vunnet 5 - 4 over Ready 2 på golden goal.