Fylkesoverføring – basert på fakta eller følelser?

Takk til Johan Helgetun for at du løfter denne svært viktige saken fram på dagsorden igjen! Vi er helt enige i det du skriver, og gir ditt innspill vår fulle støtte!

Det er nok dessverre veldig mange i likhet med deg og oss som i lang tid har kjent på en nærmest apatisk lammelse i forhold til fylkesoverføringssaken. Blitt sittende i stille frustrasjon og slik blitt tilskuere til at fylkesoverføringssaken går sin gang nærmest som en selvkjørende bulldoser. Registrert at det kommer en jevn informasjonsstrøm om at saken går sin gode gang både her og der. Og gremmet oss over at vi ikke evner ta tak i saken igjen – det har vel ingen hensikt…?

MEN – med bakgrunn i dette åpne brevet til kommunestyret blir vi inspirert til å likevel gjøre et nytt forsøk!

Vi har nok dessverre ikke den tillit til kommunestyret at de frivillig vil informere de to fylkesmennene og departementet om det som kommer fram i det åpne brevet til kommunestyret. Vi velger derfor selv å oversende brevet som et saksinnspill til de to fylkesmennene og til departementet. Sammen med det åpne brevet til kommunestyret vil vi også sende to dokumenter til:

Pressemeldingen som folkeaksjonen for en åpnere kommunereformprosess presenterte 17.08.2015. Denne pressemeldingen peker m.a. på nøyaktig samme problemstilling – nemlig at søknaden om fylkesoverføring mangler faktabasert forankring.

Leserbrev fra folkeaksjonen for en åpnere kommunereformprosess, ”Om demokrati og søknad om fylkesoverføring” av 06.09.2015. Dette viser at temaene er akkurat de samme i dag som de var i 2015.



Rindal, 25.02.2018

Magne Løfaldli, Anne Grete Grytbakk, Janne Bolme, Terje Børset, Sigmund Moen Trønsdal og Jon Solem



For folkeaksjonen for en åpnere kommunereformprosess

