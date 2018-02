Fylkesoverføring – basert på fakta eller følelser?

Egentlig så har jeg resignert i spørsmålet om fylkesoverføring.

Gitt opp håpet på at det vil bli utarbeidd og presentert for oss innbyggere en grundig og nøytral konsekvensutredning som viser hva som synes å være fordelene og ulempene ved en overføring til Nye Trøndelag nå.

Gitt opp håpet på at det vil bli mulig for oss innbyggere å få si vår mening om mulig overføring til Trøndelag gjennom en konkret innbyggerhøring eller folkeavstemming slik inndelingslovens §10 skisserer.

Gitt opp håpet på at kommunestyret vil svare på åpne brev med ærlige og konkrete spørsmål som mange innbyggere lurer på.

På en måte akseptert at når makta stabler nok enstemmige ks-vedtak oppå hverandre, så må det bare bli slik - selv om jeg nok tenker at underlagene for vedtakene framstår som langt mindre grundige enn for eksempel det som kreves for å få tatt en reguleringsplan opp til behandling i kommunestyret! Ikke er underlagene forankret i kommuneplanens samfunnsdel, ei heller i partienes valgprogrammer 2012-16. Fylkesoverføringssaken startet som et enstemmig vedtatt benkeforslag 19.11.2014 knyttet til ks-saken ”Kommunereformen – lokal prosess og framdrift i arbeidet”.

Egentlig har jeg gitt opp hele greia!

Jeg har nå hatt 3 uker med influensa og lungebetennelse; vært skikkelig i ”kjelleren”. Der nede i kjelleren plagdes jeg mest av tanken på hvor feig jeg er som gir opp, - ikke fortsetter å arbeide for at en eventuell fylkesoverføring må baseres mer på kunnskap enn på følelser, at en ev overføring må skje på grunnlag av åpen og ærlig kunnskap som kan etterprøves. Noe så enkelt og transparent som en grundig, nøytral og faktabasert konsekvensutredning! Det skulle vel ikke være for mye å spørre om??

Derfor har jeg følgene inderlige bønn til kommunestyret og kommuneledelsen:

- Lag en grundig, nøytral og faktabasert konsekvensutredning som viser oss hva som pr dato synes å være de viktigste fordelene og ulempene ved en fylkesoverføring nå.

- Gjør konsekvensutredningen kjent for alle, og form så en konkret innbyggerhøring/folkeavstemning der vi kan få si vår mening.

- Sørg også for at de to fylkene og departementet blir kjent med at ganske mange av innbyggerne i Rindal, helst i stille frustrasjon, sitter med tanker tilsvarende det jeg deler i dette innlegget.

Noe av min uro grunnes i følgende:

- Hvordan går avklaringene i forhold til ungdommenes mulighet til fortsatt å kunne velge Surnadal vgs som trøndere?

- I Nye Trøndelag ser vi at kollektivtilbudene i distriktene settes under press. Hva om Fram ikke lenger kan ta på passasjerer etter passering av Kvammen, vil de da heller velge å legge sine ruter om Hemnekjølen (E39) enn gjennom Surnadal/Rindal i rutetilbudet mellom Trondheim og Mørebyene? Og tror vi at AtB vil kjøre faste ruter Rindal - Trondheim til erstatning for ev bortfall av Fram sine ruter?

- Blir det slik at bønder som investerer i driftsbygninger kommer til å miste tilskudd i størrelsesorden inntil 0,6 mill kroner ved investeringer over 7,5 mill?

- Hva bør vi se for oss som realistisk framdriftsplan for fri/tvungen inntreden i Orkland som direkte konsekvens av en ev fylkesoverføring? Hvilke gode forhandlingskort har vi?

- Og det finnes langt flere spørsmål, noen av dem er stilt i tidligere åpne brev til kommunestyret i forbindelse med kommunestrukturdebatten…

Rindal, 23.02.2018

Johan Helgetun