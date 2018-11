Fylkesmannen besøker Rindal

Fylkesmann Frank Jenssen kommer selv til Rindal, og han har fått med seg folk på høyt ledernivå fra de fleste av fagavdelingene. De har satt av en hel dag til besøket.

Første post på programmet bli et møte på Rindal skimuseum, der ordfører Ola T Heggem ønsker velkommen og forteller om Rindals muligheter og utfordringer, og om samarbeidsbildet for kommunen. Fylkesmannen vi holde en kort innledning - om Fylkesmannen og muligheter/utfordringer de der ser for kommunene og forholdet kommune-stat. Deretter er det satt av tid til dialog og spørsmål om fylkesbyttet.



Deretter blir det lusj, kort omvisning på skimuseet og en rundtur i sentrumsområdet med Igltjønna, fotballhallen, Rindalshuset, skolen, sentrumstunet med rådhuset og det nye boligfeltet Seljebrekka.

Etter omvisningen i sentrum blir det sektorvise møter, som deles opp slik:

· Oppvekst/utdanning

· Helse/omsorg

· Landbruk/næring/reindrift

· Kommunal (økonomi, beredskap, plan, kommunedialog, kommunesamarbeid, statistikk/analyse mv)

Dagen avsluttes med felles oppsummering.



Bildet: Fylkesmann Frank Jenssen (Foto: Leif Arne Holme)