Fylkeskappleiken i Surnadal avlyst

Heile meldinga:

"Kjære påmeldte til fylkeskappleiken for Møre og Romsdal 2020.

Det er med tungt hjarte at vi må informere deg om at fylkeskappleiken 2020 i Surnadal diverre er avlyst. Møre og Romsdal folkemusikklag tok beslutninga om dette seint tirsdag kveld saman med arrangørlaget Nordmøre Spelmannslag. Diverre er situasjonen rundt spredning av Coronavirus slik at det ikkje var praktisk mogleg å gjennomføre kappleiken på den måten vi ønsker. Vi ønsker også å vise samfunnsansvar ved å ikkje bidra til auka smittespreiing.

Neste fylkeskappleik blir i 2021, vi kjem tilbake til tid og stad for denne seinare.

Årsmøtet for Møre og Romsdal folkemusikklag blir gjennomført søndag 22. mars, men det blir flytta til Vestnes frivilligsentral kl 16.00. Sjå eigen epost om dette.

Alle som har betalt inn deltakaravgift kan kreve denne refundert frå Nordmøre spelmannslag. De må sjølv ta kontakt med laget for å få refundert innbetalinga. Send epost med opplysningar om kontonummer og navn på kontoinnehavar, kva beløp de ønsker refundert og kva påmelding dette gjeld til rkholte@online.no eller til mrfolkemusikklag@gmail.com

Dersom de har bestilt hotel og overnatting bør dette avbestillast snarast råd. Graden av refusjon avhenger av avtala de sjølv har med overnattingsstaden.

Mvh Hanne Moldver Salthammer,

Styreleiar for Møre og Romsdal folkemusikklag"