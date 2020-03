Fullt hus på åpning av Frivilligsentralen

Bildet over: Lilli Husby, Helge Røv, Hilde Staveli Solli, Una Gravvold og Margrethe Svinvik gleder seg over at Frivilligsentralen i Surnadal endelig er åpnet.



En stor dag for alle

Lilli Husby, som er einingsleiar for kultur i Surnadal kommune, ønska alle velkomne til den etterlengta åpninga av Frivilligsentralen.

- Gratulerer med dagen! Dette er en stor dag for oss alle, fra de yngste til de eldste, sa Husby.

Hun fortalte litt om historien bak Frivilligsentralen og ungdomsklubben. En historie med mange oppturer og nedturer. Surnadal har vært uten ungdomsklubb i siden 2017, da den tidligere ungdomsklubben ble nedlagt.

Det har lenge vært et politisk ønske om å opprette en Frivilligsentral i kommunen, men økonomien har bremset på planene. Det var til slutt Surnadal pensjonistlag, ved leder Kristian Ranes som tok initiativ. Flere av medlemmene i pensjonistlaget lovet å brette opp ermene og stille på dugnad for å få dette til. Dette ble en boost for planleggingen, sa Husby.



Mange forsinkelser

Etter hvert fikk tanken om samlokalisering av Frivilligsentralen og ungdomsklubben grobunn. Det endelige vedtaket kom i desember 2018. Det ble mange forsinkelser, først på grunn av bruksendring, og så på grunn av diverse tilsyn som måtte gjennomføres. Men nå er det endelig klart!

Lilli Husby rettet en stor takk til Frivilligsentralens leder Hilde Staveli Solli, som har vært byggeleder og koordinator for prosjektet, og som virkelig har stått på for å få alt ferdig til åpninga. Hun takket også alle de andre som har vært med og bidratt til at Frivilligsentralen og ungdomsklubben ble en realitet.





Hilde Staveli Solli fikk blomster av Lilli Husby.



En kjempefin samlingsplass

Den offisielle åpningen ble foretatt av ordfører Margrethe Svinvik.

- Dette er en kjempefin samlingsplass, som også ligger sentralt til. Her blir frivilligheten samlet. Jeg har store forhåpninger til dette, og gleder meg til å se hvordan det blir, sa ordføreren.

Hun takket Hilde Staveli Solli og interimstyret for den store innsatsen de har lagt ned, og ellers alle andre som har bidratt. Svinvik oppfordret alle til å slippe kreativiteten løs, komme med ideer og si fra om de har noe å bidra med.

Ordføreren hadde med en velkomstgave fra Surnadal kommune til Frivilligsentralen, en takke, så så vil det bli mulighet for steking av både sveler og lefser.



Ordfører Margrethe Svinvik erklærte Fivilligsentralen for åpnet og klippet snora.



- Endelig har vi åpnet!

Hilde Staveli Solli uttrykte stor lettelse over endelig å ha det meste på plass.

- Endelig er vi her. Endelig har vi åpnet! sa hun.

Da Surnadal Frivillingsentral ble stiftet i mai i fjor var alle optimister og regnet med åpning allerede til høsten. Men flere forsinkelser oppsto, og mye tok lengre tid enn man først hadde trodd. Hilde Staveli Solli takket kommunen, og hun takket huseier Erik Fiske for frie tøyler under oppussingen. Hun takket alle frivillige som har stilt opp på dugnad, inkludert hennes egen familie. Det har gått med 120 liter maling under oppussinga!



Har fått mange gaver - Nå bli det også utstyrssentral

Frivilligsentralen har mottatt mange gaver, både i form av midler og inventar, kjøkkenutsyr, spill og bøker, for å nevne noe. Svorka og Surnadal Sparebank har bidratt. Det har også sanitetsforeningene i Surnadal, Surnadal bondekvinnelag og Frifond. Og ikke minst har Gjensidigestiftelsen bidratt med en større gave til innkjøp av sports- og friluftsutstyr til utstyrssentralen. Utstyret er innkjøpt via Sport1 Rindal, som også har bidratt med stor hjelp. Det som finnes i utstyrssentralen skal leies ut gratis til de som ar behov for det.

- Jeg er så stolt av alt vi har fått til, med så mange gode frivillige. Og lokalene har blitt finere enn noen av oss trodde på forhånd. Jeg er ydmyk og takknemlig, sa en rørt Hilde Staveli Solli i sin tale.



Innslag med sang og musikk

Kulturskolen bidro med to flotte innslag. Hedda Moen Gjerstad sang og spilte piano, og Olav Gjerstad Lindvåg spilte gitar.



Olav Gjerstad Lindvåg og Hedda Moen Gjerstad fra Kulturskolen spilte og sang.



Kaffe og kaker til alle

Så kunne alle gjestene forsyne seg med kaffe og kaker og la praten gå.





Sanitetskvinnene disket opp med kaffe og kaker. Her er det Kristian Ranes som forsyner seg av bløtkaka.



Dugnadsinnsats er viktig

Kristian Ranes er tidligere leder, nå nestleder, i Surnadal pensjonistlag. Sammen med andre medlemmer av pensjonistlaget har han lagt ned mange dugnadstimer for Frivilligsentralen. Men det har vært trivelig arbeid, forsikrer han. Han påpeker at dugnadsinnsats er veldig viktig i et slikt prosjekt.

Ranes sier at kommunen fortjener skryt for å ha vært positive, imøtekommende og romslige i arbeidet med dette prosjektet.

Pensjonistlaget er helt i startfasen med planleggingen av hva de skal bruke Frivilligsentralen til, men han håper blant annet på å komme i gang med litt dataopplæring.





Mange representanter fra Surnadal pensjonistlag var med på åpninga.



God stemning rundt borda. Lyse og trivelige lokaler har det blitt.



Utstyrssentralen er imponerende. Her er det skisko og staver i mange størrelser.



Truger og skøyter og mye annet fritidsutstyr.



Omvisning i rommet til fritidsklubben.





Representantene fra ungdomsrådet er fornøyd med den nye fritidsklubben. F.v. Una Gravvold, John Einmo, Olav Gjerstad Lindvåg, Hedda Edvardsen og Emily Stangvik.





Utover ettermiddagen og kvelden på åpningsdagen tar ungdommen over lokalene. Da blir det fritidsklubb.