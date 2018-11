Full pott for seniorlagene

4. divisjonslaget til Surnadal vant oppskriftsmessig mot Hitra/Føya 2, selv om de ikke fikk grep om kampen før det nærmet seg pause. Da det gjenstod ti minutter av omgangen var stillingen 9 - 9, men godt forsvarsspill og to mål hver av Elise Einum og Marlene Myrlund sørget for at Surnadal kunne gå til pause med firemålsledelse 13 - 9.

Midtveis i andreomgangen var avstanden krympet til to mål, men Surnadal satte inn et ekstra gir og gikk fra å lede 16 - 14 til 21 - 14. Surnadal vant til slutt kampen 21 - 16, og klatret til 8. plass på tabellen med 5 poeng.

- I førsteomgangen går ballen for sakte, og forsvaret sitter ikke. Marlene Myrlund og Sara Forslund kommer inn og gjør en god forsvarskamp, og bakerst stod Ane Lyngstad en meget god kamp. Vi får etter hvert tak i flere baller som vår kjappe venstrekant Elise Einum kan løpe i mål. Dette er en kamp vi skal vinne, og jeg er selvsagt veldig fornøyd med at vi gjør nettopp det, sier trener Mari Vattøy.

Kun èn kamp gjenstår for 4. divisjonslaget før jul. Førstkommende søndag tar de turen til Tynset.

- Den kampen skal vi vinne. Da kan vi ta juleferie med 7 poeng i sekken, sier Vattøy.

Kampfakta Surnadal - Hitra/Frøya 21 - 16 ( 13 - 9 )

Ane Lyngstad

Sara Reiten

Marlene Myrlund 2

Elise Einum 6

Johanne Vattøy Sæther 3

Kristin Lundemo Solli 2

Line Mogstad 2

Hanna Saksen 5

Hildegunn Henden Dalsegg 1

Mari Vattøy

Oda Bredesen

Sara Forslund

Overlegen herreseier

Surnadal/Rindals herrelag i 4. divisjon var suverene i hjemmekampen mot Leksvik. Selv om gjestene ledet ved halvspilt førsteomgang, var det fritt fram for Surnadal/Rindal resten av kampen. Jørgen Gjerstad, Petter Giæver og Mikkel Bæverfjord dundret ballen i mål, og sørget for 23 av målene til hjemmelaget. Bæverfjord skal også ha skryt for god forsvarsjobb, og Stig Herman Rodal og Stian Faksnes stod begge enn god kamp i målet.

Surnadal/Rindal vant til slutt 32 - 15, og ligger nå på 4. plass på tabellen med 4 poeng.

Kampfakta Surnadal/Rindal - Leksvik 32 - 15 ( 15 - 10 )

Stig Herman Rodal

Stian Faksnes

Petter Giæver 9

Ole Joar Bruset 2

Tarjei Fugelsøy 1

Jørgen Gjerstad 8

Stian Grytbakk

Edvard Bolme Fjerstad

Mikkel Bæverfjord 6

Stian Kooyman 3

Anders Moe Sæter 3



Stian Kooyman gir absolutt alt i alle dueller. Her flyr han inn en ny scoring.

Foto: Mari Vattøy