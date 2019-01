Full pott for damelagene

5. divisjonslaget tok lørdag sin første seier for sesongen når Oppdal ble sendt hjem fra Surnadal idrettshall med tap. Gjestene ledet kampen 4 - 1, men Surnadal slo sterkt tilbake og kunne gå til pause med ledelse 11 - 6. Surnadal fortsatte med godt spill etter pause, og økte ledelsen. Surnadal 2 vant til slutt kampen med komfortable 24 - 16.

Søndag kom Sokna på besøk - et lag Surnadal 2 tapte mot før jul. På hjemmebane spilte damene betydelig bedre, og særlig var forsvarsspillet mer solid. Til pause ledet Surnadal 2 med fem mål. Andreomgangen ble jevn og sjansefattig, hvor spesielt hjemmelaget hadde problemer med å finne gode løsninger i angrep. Sokna vant andreomgangen 6 - 5, men Surnadal 2 kunne likevel til slutt juble for sin andre seier denne sesongen. Surnadal 2 klatret med dette til 6. plass på tabellen med 5 poeng på 9 kamper.



Bakerst fra venstre: Tonje F. Kvendbø, Valeria Dannevig, Ingrid Andersen, Oddrun Husby, Hanne M. Fiske og Mia Faksnes. Foran fra venstre: Marit Ingeborg Bævre, Line Indergård, Oda Bredesen, Sara Reiten og Line Mogstad.

Slitekamp for 4. divisjonslaget

Surnadal var forberedt på en tøff fysisk kamp mot Skaun, og det ble som forventet både jevnt og tøft. Surnadal ønsket å revansjere et surt bortetap før jul, og visste at de hadde en god sjanse om de fulgte kampplanen. Anført av godt målvaktspill og ei disiplinert backrekke klarte hjemmelaget å holde Skaun bak seg i målprotokollen. Til pause ledet Surnadal med tre mål, og ved kampens slutt var avstanden økt til fem på stillingen 24 - 19.

Surnadal har vunnet fire kamper og spilt èn uavgjort, men på grunn av at både Tynset og Melhus/Gimse 2 trakk seg fra seriespillet etter jul mistet Surnadal fire poeng. Dermed er situasjon slik at de ligger på 8. plass på tabellen med 5 poeng etter 9 spilte kamper. Ingen lag rykker ned fra avdelingen i år.



Bakerst fra venstre: Hanna Saksen, Line Mogstad, Ingvild Berg, Mari Vattøy, Hilde H. Dalsegg, Marlene Myrlund, Kine Bjørseth, Sara Forslund og Geir Helge Heggset. Foran fra venstre: Elise Einum, Emilie Moholdt, Ane Lyngstad, Oda Bredesen og Kristin L. Solli.

Kampfakta D4 Surnadal - Skaun 24 - 19 ( 12 - 9 )

Emilie Moholdt

Ane Lyngstad

Line Mogstad

Sara Forslund 1

Mari Vattøy

Kine Bjørseth 9

Kristin L. Solli 4

Marlene Myrlund 3

Hanna Saksen 3

Hildegunn H. Dalsegg 2

Ingvild Berg

Elise Einum 2

Oda Bredesen

Kampfakta D5 Surnadal 2 - Oppdal 24 - 16 ( 11 - 6 )

Sara Reiten

Tonje F. Kvendbø 2

Connie Moen

Oddrun Husby 3

Hanna Saksen 6

Anna Vattøy Solli

Oda Bredesen 2

Valeria Dannevig 1

Hanne Moen Fiske 9

Line Indergård

Line Mogstad

Ingrid Andersen 1

Marit Ingeborg Bævre

Kampfakta D5 Surnadal - Sokna 15 - 11 ( 10 - 5 )

Sara Reiten

Tonje F. Kvendbø 7

Connie Moen

Oddrun Husby 1

Oda Bredesen 3

Valeria Dannevig

Hanne Moen Fiske 2

Line Indergård 1

Line Mogstad

Ingrid Andersen

Marit Ingeborg Bævre

Mia Faksnes 1

Det ble også hjemmeseier til J16, som vant 18 - 13 over Skaun søndag ettermiddag.