Full fart i Sæterlia

Sæterliarennet er et kretsrenn som blir arrangert av alpingruppa i Surnadal IL. I tillegg til stor deltakelse fra arrangørklubben, er det alpinister fra Freidig og Oppdal med i helgas renn.

Rennleder Halvor Drøpping var godt fornøyd med gjennomføringen av første dag av Sæterliarennet.

- Vi har gjennomført et flott renn i dag, og det er mye takket være velviljen til driftspersonalet i Surnadal Alpinsenter som tilrettelegger for et godt arrangement. Nesten 60 deltakere er bra, men vi hadde ønsket at flere klubber har vært representert. Vi må nok bygge opp et godt renomè for å få flere til å ta turen til Surnadal. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tilreisende i dag, så forhåpentligvis vil det spre seg til klubbene i Trøndelag, sier Drøpping.

41 av lørdagens deltakere var fra Surnadal, 1 fra Bæverfjord, 10 fra Oppdal og 7 fra Freidig.



Live Moe fra Surnadal IL



Frivilligheten er stor i alpingruppa - her representert av John Ingebrigt Gjerstad

Sporty familie

Leo Brennskag Dorsin (8) og Frøya Brennskag Dorsin (10) var to av deltakerne fra trønderklubben Freidig SPK. De tilbringer vinterferien på hytta i Stangvik sammen med mor Henriette og far Mikael "Micke" Dorsin. Henriette er født og oppvokst i Surnadal, og var både en habil alpinist og håndballspiller. Micke er tidligere kaptein på Rosenborg og en RBK-legende som ikke trenger ytterlige presentasjon. Barna følger i sine foreldres fotspor, og er meget aktiv på sportsfronten.

- Vi spiller både fotball, håndball, ishockey og kjører slalåm, sier Leo og Frøya.

På spørsmål om hva som er artigst, trenger ikke Leo særlig betenkningstid.

- Fotball!

Frøya er litt mer usikker.

- Hmm, kanskje håndball, sier jenta som blir trent av sin egen mamma.



Familien Brennskag Dorsin koste seg i Sæterlia

Premier til alle

Etter at siste deltaker passerte mållinja, fikk samtlige 59 deltakere utdelt velfortjente pokaler. Lørdag kveld inviterer alpingruppa til tacobuffet på Vårsøg Hotell, og søndag formiddag er det klart for nytt renn og nye muligheter.

Mikaela Sveen Hjertø fra Surnadal IL var eneste deltaker i klassen jenter under 14 år

