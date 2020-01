Full aktivitet på solidaritetsuke

Først var det servering av grøt og spekemat, før det var klart for aktiviteter. Elevene hadde satt opp fire aktivitetsposter.

Nofo har sminkelinje der elvene lærer blant annet skjønnhetssminke, teatersminke og kunstsminke. Denne dagen var det skjønnhetssminke det handlet om. Amalie Obstvedt viste hvordan en legger sminke, mens Guro Pettersen er modell. Deretter fikk deltakerne prøve selv. Her var det en ivrig gjeng deltakere som fulgte ivrig med for å få sminketips.



Amalie Opstvedt, Guro Pettersen og Malin Halse fra Sminkelinja.



På lekerommet finner vi Sunniva Sandvik Ytterhaug, Matilde Andersson og Lea Andrea Gulla Reitan.



Full fres på lekerommet



FULL AKTIVITET

I lekerommet for de minste var det full fres. Her var det lov å bruke utestemme og boltre seg fritt under tilsyn, og deltakelse, av elever og lærere fra Nofo. Både små og store «barn» så ut til å sette pris på aktiviteten.

Fullt deltakelse var det også på det kreative verkstedet. Som navnet sier, var det mye kreativitet rundt bordene, med blant annet, tegning, decopage og smykkelaging.

Her finner vi også ansatt i Voksenopplæring og integrering, Eva Garthe Østbø, som berømmer NoFo for tiltaket.

- Vi setter pris på å bli invitert, smiler hun.

- Deltakerne synes det har vært en kjempedag.





Populært med volleyball.



AUKSJON

Lørdag kveld skal det være auksjon på huset. Elevene donerer selv ting og tjenester som skal auksjoneres bort. Inntekten går til et godt formål.

På kjøkkenet er Wenche Dammen i ferd med å pynte en flott kake som skal være med på auksjonen. Hun forteller at det er lett å la seg rive med.

- Temperaturen kan bli ganske høy under budrunden, smiler hun.

Dermed settes det en strek for solidaritetsuka på NoFo. Smil og godt humør blandt både gjester og arrangører vitner om en en vellykket avslutning.



Ansatte ved Nofo er godt fornøyd med dagen. Fra venstre Sigrid Sæterøy, Raymond Grøvdal Hansen, Oda Frigg og John Steinar Hansen.