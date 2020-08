Fuglås Kvendbø gjorde rent bord i klubbmesterskapet

I klubbmesterskapet i Jegertrap skjøt Fuglås Kvendbø 47 treff, 23 av dem i finalen.

Hun hadde et forsprang på to treff før finalen, så selv om Arne Heggem og Sigurd Strand slo til med 24 i finalen, holdt det til seier for gullgrossisten Fuglås Kvendbø - som blant annet har flere NM-gull og sammenlagtseier i nordisk mesterskap i jaktskyting på CV'en.

Ole Johan Kvendbø og Jan Roar Stølan endte begge med 44 treff, henholdsvis ett og to treff bak tredjeplasserte Strand og toer Heggem.

I elg-mesterskapet var far og datter Kvendbø i en klasse for seg. Også her ble det jevnt, men det var Tonje som til slutt kunne innkassere en ny seier.

Både Tonje og Ole Johan skjøt 25 treff på både sitt og stå i tillegg til finalen, og dermed ble antall treff i løp avgjørende. Der traff Tonje 24 mot Ole Johans 23, og det endte dermed 99-98 i Tonjes favør.

Arne Gujord tok tredjeplassen med sine 88 treff.

Her ser du de fullstendige resultatene fra klubbmesterskapene tirsdag 4. august:







Surnadal Jeger og Fiskerforening er medlem av Trollheimsporten.