Frokostmøte

Vi gjør derfor oppmerksom på at kun forhåndspåmeldte kan delta på frokostmøtet denne gangen.

Møtet varer fra 08:00 til 10:00. Men frokostbuffeten på hotellet åpner 06:00, og vi anmoder om at møtedeltagerne kommer i god tid slik at de fleste får forsynt seg med mat før møtet begynner.

Vi vil gjerne ha best mulig tid til rådighet for innleggene fra rådmann Knut Haugen fra Surnadal kommune og Sara Akerfeldt fra Amfi Kreativ. Førstnevnte skal blant annet orientere om kommunens praksis mht. innkjøp fra lokale tilbydere, og Sara skal holde et mini-salgskurs til inspirasjon før julestria.