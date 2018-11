Frokostmøte i Surnadal næringsforening

Bildet over: F.v: Rådmann Knut Haugen, leder for Surnadal næringsforening Eva Husby, og Sara Akerfeldt fra Amfi Kreativ.

Rådmann i Surnadal kommune, Knut Haugen, ble utfordret av næringsforeningen til å informere om kommunens innkjøpspolitikk, da Surnadal kommune har fått en del kritikk for at de ikke handler lokalt. Haugen prøver ikke å forsvare kommunen på dette feltet, men vil forklare hvorfor ting blir gjort som de blir. Han forteller at kommunestyret i 2008 vedtok at Surnadal kommune skulle bli med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Stillingen som lokal innkjøpsrådgiver i kommunen ble samtidig avsluttet. Medlemsskapet i NII medfører strenge krav til hvordan innkjøp skal foretas, i tillegg til at kommunen blir medfulgt på alle innkjøp de foretar. Så lenge verdien på et innkjøp går under kr. 100 000,-, trenger man ikke å gå ut på anbud med det, forteller Haugen. Da er det nok at kommunen henvender seg til forskjellige firma selv, og her er Surnadal kommune påpasselig med at det da skal velges lokale firma. Hvis verdien ligger mellom 100 000,- og 1,3 millioner kroner må det en anbudsrunde til. Enda flere formaliteter blir det hvis summen overstiger 1,3 millioner.

Haugen sier at Surnadal kommune gjør det de kan for å handle lokalt, men at de må forholde seg til de strenge kravene når det kommer til anbud og innkjøp. Han viser til fjorårets tall som viser at kommunen kjøpte tjenester og varer for 160 millioner kroner, utenom lønn til sine ansatte. 45 millioner gikk til pensjon, 4 millioner til legevaktordningen i Orkdal, og 8 millioner gikk til innkjøp hvor kommunen er bundne til avtaler med NII. Men tallene viser også at hele 51 millioner kroner gikk til lokal handel. Selv om det er en betydelig sum, innrømmer Knut Haugen at de har et forbedringspotensiale og vil se på ulike tiltak for å handle enda mer lokalt. Kommunen kan bli flinkere til å dele opp store innkjøp der det er mulig, og gjennomføre flere anskaffelser der omfanget er for stort for små og/eller lokale bedrifter (komme under terskelverdier), ha bedre markedsdialog i forkant av anskaffelsesprosesser, utvikle arenaer for å møte næringslivet der innkjøp er tema, og bidra til å øke kunnskap hos lokale bedrifter om offentlige anskaffelser og de krav og forventninger kommunene stiller av en leverandør.



Laksedagene i Surnadal?

Georg Solem fra Norsk laksefestival var til stede under frokostmøtet og fortalte litt om ståa til festivalen. Stiftelsen Norsk Laksefestival er eid av Surnadal elveeigarlag og Surnadal jeger og fisk, men er nå besluttet nedlagt. Ingen har vist interesse for å ta over festivalen, og Georg Solem presenterte et forslag til hvordan neste års festival kunne se ut, og oppfordrer alle i Surnadal til å ta ansvar for sitt felt under festivalen. Han lanserer også forslag til nytt navn; Laksedagene i Surnadal. Solem mener Camp Villaks og Villaksens dag skal være på samme helg, og at Camp Villaks fremdeles skal starte på torsdag og avsluttes lørdag. På fredag ønsker han laksepub med øltelt og quiz, og foreslår at Thon Hotel Surnadal eller Brekkøya kan ta ansvar for dette. Lørdag er Villaksens dag, med fluefiskekurs og avslutning for Camp Villaks. Under fiskekonkurransen ønsker han å utfordre politiske partier, bedrifter og lignende i Surnadal til å delta. Premieutdelingen blir som vanlig på torvet ved kulturhuset. Det blir også Strongmanshow hvis sponsorene er med, sier Solem. Lørdag kveld er det tenkt laksepub i ølteltet, etterfulgt av laksefest på tradisjonelt vis ved kulturhuset. På søndag ønsker Solem at alle spisestedene i Surnadal serverer laks til middag. Det store andeløpet blir arrangert med premieutdeling på scenen. I tillegg ønsker Solem at det skal være boder og telt med lokalmat og lokalt handverk, og kanskje et lakseforedrag i Storstuå. En stor oppfordring til næringslivet i Surnadal med andre ord!