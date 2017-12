Frode Alnæs jakter gjestegitarist fra Surnadal

Bildetekst:

Frode Alnæs gleder seg til å ta gitarene sine ut fra kontoret til kulturhus over hele Norge. 8. februar kommer han til Surnadal. Foto: Kristian Mykleset.

- Når vi nå skal reise landet rundt med forestillingen «Min dans med strenger», ønsker vi å treffe lokale gitarister. Så på hvert sted inviterer vi en lokal gjestegitarist, ung eller gammel, opp på scenen for å spille en låt med oss. Det skal bli utrolig artig, sier Alnæs.

– Gleder meg!

Ideen er at den lokale gitaristen skal være med Frode og bandet og spille en av gitarklassikerne fra musikkhistorien. De som føler seg kallet eller kjenner noen som kanskje ikke tør å melde seg på selv, kan ta kontakt med arrangørene ved Surnadal kulturhus, helst før 10. januar, på e-post (post@surnadal-kulturhus.no) eller som melding på facebook.

– Surnadal er min favorittbygd. Jeg hadde et av mine fineste år der inne på Nordmøre Folkehøgskule. Jeg har spilt mye i Surnadal, både med Henning Sommerro, Anders Larsen og Trygve Brøske, og under Vårsøghelga, med «Give me 5»-koret, under Korslaget og for Pipelife. Jeg elsker kulturen og naturen der, og Kina-restaurant er det der også, og det liker jeg, sier Alnæs.

Gitaren i sentrum

Frodes nye forestilling er en konsertforestilling med både humor og alvor med gitaren i sentrum. Publikum vil få servert nye låter, musikkhistoriens mest kjente gitarlåter og ikke minst hits fra Frodes solokarriere og fra Dance With A Stranger.

«Min dans med strenger» handler om gitaren som venn, trøst, gledesspreder, reisefølge og kunstnerisk uttrykk. Den handler om et livslangt vennskap med instrumentet som trøstet da håret falt av som 11-åring, om det å være annerledes, til det å slå igjennom som musiker og å bli en berømt gitarist, artist og komponist.

- Jeg skjulte meg jo med parykk i 16 år. Det er klart det har preget livet mitt å ikke stå fram som den jeg var. I tillegg til all humoren og latteren i forestillingen ønsker jeg å fortelle en historie om det å være annerledes, men å snu det til en styrke, sier Alnæs.

Stjernelag på scenen

«Min dans med strenger» produseres av Alnæs’ eget selskap Frog Music AS. Ivar Tindberg har regi på forestillingen og Frode er musikalsk ansvarlig. Med seg på scenen har Frode et stjernelag av et band: Morten Huuse (kapellmester/tangenter) har spilt med Dance With A Stranger i 25 år og Mambo Companeros og er en kjent arrangør og kapellmester. Knerten Kamfjord (bass) er også kjent som en del av Odd Børretzen/Lars Martin Myhres band samt Øystein Sunde sitt band. Thomas Gallatin (trommer) spiller med en rekke artister som Morten Abel, Daniel Kvammen, Garness, Siri Nilsen og Tôg.

Kjetil Sandnes og Henrik Langerød vil alternere/vikariere på hhv bass og trommer