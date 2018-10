Frivilligsentralen i ny drakt

Bildet over: F.v. Anni Karlstrøm og Ingrid Haltli åpner den nyoppussede frivilligsentralen ved å sprette kaka.

Karlstrøm er leder for frivilligsentralen og forteller at oppussingen aldri har blitt noe av hvis ikke butikken ved siden av skulle gå gjennom en større renovering, noe hun er svært takknemlig for. Butikken har fått noe av arealet til panterom og kundetoalett, men til gjengjeld fremstår frivilligsentralen som lysere og lettere etter oppussingen. Åpningen av frivilligsentralen er nesten to måneder forsinket, da oppussingen har tatt lengre tid enn først antatt.

- Det ble tidsnød for å få ferdig butikken, og da har jeg full forståelse for at de prioriterer den, sier Karlstrøm, som også forteller at hun er svært fornøyd med Vibo AS. - De har vært veldig hjelpsomme i denne prosessen.

Hun skryter også av de frivillige som har stilt opp både før og etter oppussingen med rydding og vasking. Her har styret i frivilligsentralen gjort en stor jobb, i tillegg til damene som styrer med kaffekroken. Teknisk avdeling i Rindal kommune har også hjulpet til med flytting av møbler som har vært lagret på T-kompbygget den siste tiden.

Kaffekroken er et populært tilbud for alle hver onsdag, men mens oppussingen har foregått har tilbudet utgått. Karlstrøm forteller at dette har vært savnet, og at de nå gleder seg til å komme i gang igjen. Den drives av åtte damer, men tar gjerne i mot både flere besøkende og frivillige.

Hver andre tirsdag arrangeres også Kjøkkenpraten, der frivilligsentralen har tilbud om lunsj og sosialt samvær, samt henting og bringing, til de som ikke har så lett for å komme seg ut ellers.

- Mange har et lite nettverk som gjør det vanskelig å være sosial, mens andre er for eksempel dårlig til bens. Da er det ikke så enkelt å komme seg ut. Tidligere var dette et samarbeid vi hadde med psykisk helse, men nå er det frivilligsentralen som driver det alene. Vi syns det var et viktig tilbud å opprettholde selv om psykisk helse ikke hadde mulighet til å være med, sier Karlstrøm.

I tillegg til kaffekroken og kjøkkenpraten, starter også dataklubben opp nå på mandager. Utover høsten blir det også noen kveldsarrangement, men disse er ikke fastsatt enda. Frivilligsentralen brukes også til utleie, og er et egnet lokale til møter.

Frivilligsentralen ønsker seg flere frivillige, så hvis du har anledning er det bare å ta kontakt med Anni Karlstrøm.

Rindal frivilligsentral serverer kaffe og kake fra kl. 11 - 14 tirsdag.



Frivilligsentralen har også et lite utvalg lopper, og tar i mot det som er rent og pent, og gjerne i hele sett.



Flere tok turen innom på åpningsdagen.