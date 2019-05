Frivilligsentralen åpner til høsten

Helge Røv og Kristian Ranes er valgt inn i interimstyret for Frivilligsentralen. Nå er de i gang med oppussingen av lokalene, som ligger i et tidligere butikklokale i samme bygg som Fagmøbler/Møbel-Fiske på Skei.

Styreleder Helge Røv representerer kommunepolitikerne, og nestleder Kristian Ranes er representant for pensjonistlaget. Janne Husby er med i styret for Røde Kors, og Britt May Hollås for sanitetsforeninga. Det skal også velges inn en representant fra ungdomsrådet, en fra eldrerådet og en fra kommuneadministrasjonen.



Frivilligsentral med fritidsklubb på bakrommet

Lokalene til Frivilligsentralen består av ett stort rom og et mindre rom på baksida, i tillegg til noen mindre lagerrom og toalett. I det største rommet skal det etter planen bygges en kjøkkenkrok, og sannsynligvis skal det også deles av et kontor til daglig leder. "Bakrommet" blir fritidsklubben for barn og unge.



Pusses opp av frivillige

Mye av oppussingsarbeidet skal gjøre på dugnad. Det skal snekres og males, og noen av gulvene skal byttes ut. I neste uke skal flere fra pensjonistlaget bli med på dugnad. I fridtidsklubbens rom skal kunstelever fra Kulturskolen ha workshop og dekorere den ene veggen etter eget ønske. Surnadal kommune skal sørge for nye toalettfasiliteter.



Ønsker innspill

Hilde Staveli Solli er ansatt i 50% stilling som daglig leder for Frivilligsentralen. Hun startet i jobben 1. mai, og har tilhold i Kulturhuset til Frivilligsentralens egne lokaler er klare. Hun har vært med på en nettverkssamlig for Frivilligsentraler. Samarbeid og læring mellom Frivilligsentralene er viktig. Det finnes 455 Frivilligsentraler i Norge, og ingen av dem har helt likt innhold.

Frivilligsentralen skal formes etter ønsker og behov i lokalsamfunnet, og Hilde Staveli Solli er åpen for innspill på hva Frivilligsentralen i Surnadal skal brukes til og hva den skal inneholde.

- Vi vet ikke helt hvordan dette blir før vi kommer i gang. Det kommer an på brukerne. Men hvis noen har lyst til å være frivillig, så er det bare å ta kontakt, oppfordrer hun.



Alle er velkommen!

- Frivilligsentralen skal være åpen for alle frivillige organisasjoner. Det skal være en samlingsplass for alle, enten man er tilknyttet en organisasjon eller ikke. Alle er velkommen, understreker Solli.

En av ideene som er lagt fram er å bygge opp en utstyrssentral for utleie/utlån av sportsutstyr, som f.eks. ski og skøyter. Mange Frivilligsentraler har et slikt tilbud til dem som ikke har råd eller ikke ser nytten av å kjøpe inn dyrt sportsutstyr som bare blir brukt en sjelden gang.



Fritidsklubb for ungdomsskolelever

Fritidsklubben blir en del av tilbudet til Frivilligsentralen. Hilde Staveli Solli håper å kunne holde lokalet åpent for ungdom på ettermiddag mandag - torsdag, med fritidsklubb noen av kveldene. Det kan også bli mulighet for leksehjelp.

Kristin Børset, som er ungdomskontakt i Surnadal kommune, er også involvert. Hun ser fram til et godt samarbeid med Frivilligsentralen og fritidsklubben, og vil bruke en del av arbeidstida si her etter hvert.



Ingen konkurranse for bedriftene i sentrum

Helge Røv understreker at selv om det skal bygges kjøkken i Frivilligsentralen så legges det ikke opp til noen kafedrift. Frivilligsentralen skal ikke konkurrere med serveringsstedene.



Har ønsket seg dette mange år

Kristian Ranes forteller at Surnadal pensjonistlag har ønsket seg en Frivilligsentral i flere år. Mange pensjonister kan fortsatt gjøre nytte for seg, og trives med frivillig arbeid. Ranes vil berømme kommunen for at de har tatt tak i dette nå.

- Det er særlig tre ting som er viktig for mange pensjonister. Det er mosjon, fornuftig kosthold, og ikke minst det sosiale, det er kanskje det aller viktigste, sier han.

Han ser for seg at Frivilligsentralen kan brukes til både mosjon, matlaging og annen sosial aktivitet. Dataklubben til Surnadal pensjonistlag er ikke aktiv for tida, men nå ser han for seg at ungdom og eldre kan møtes på Frivilligsentralen. Da blir det kanskje mulighet for å få litt datahjelp fra de yngre også, håper han.



Surnadal Frivilligsentral har opprettet en facebookside, en Instagram-konto og egen hjemmeside. Etter hvert vil det komme mer informasjon der.

Bildet: Hilde Staveli Solli, Kristin Børset, Helge Røv og Kristian Ranes.