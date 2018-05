Skisesongen er over, og siste krampetrekning på forholdene i lysløypa stod EARLY BIRDS - Rindal for fredag 4. mai. Det har vært en utrolig fin og stabil vinter, og vi i Rindal IL Ski har igjen gjort det vi kan for å legge forholdene best mulig til rette med oppkjørte skiløyper for våre aktive og ikke minst; for allmennheten. Et par driftstanser på tråkkemaskina har det vært, men vi håper folk også i år er fornøyde med innsatsen som ble lagt ned.

Vi er veldig glade for at mange benytter seg av løypetilbudet vårt, og nå etter endt sesong oppfordrer vi til å gi et støttebeløp som en frivillig løypeavgift for hele sesongen:

VIPPS kr. 400,- til nr. 506182

Dette er anbefalt årsavgift for de som bruker løypene mye. Vi setter naturligvis også pris på alle større og mindre støttebeløp enn dette. Midlene vi får inn via den frivillige løypeavgiften er faktisk helt avgjørende for å kunne opprettholde det tilbudet vi har hatt gjennom flere år.

Nettbank eller giroinnbetaling i banken kan også benyttes. Kontonummeret er da 4111.06.00427. NB! SMS-løsningen til nr. 2468 er fortsatt mulig å bruke, men blir nedlagt fra neste sesong.

Mange av våre trofaste brukere har allerede betalt inn, tusen takk til alle dere!