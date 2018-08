Søndag var det duka for friluftsgudsteneste på Røstasetra og dei av oss som har bede om regn fekk sjå at det virka! Vi vart da ein 25 stk i dag også. Det var solglimt innimellom og folk kosa seg i teltet med mat etter gudstenesta. Organist Johanne Bjørkhaug spela flott, så det vart noko for både kropp og sjel.