Det var under dugnadsarbeid ved lysløypene øst for Igltjønna at en traktor trilla ned en bakke og kjørte over en kamerat som omkom av skadene.

I frikjenningsdommen var det lagt vekt på at traktorføreren var en vandt traktor- og lastebilfører som hadde som vane å dra inn parkeringsbremsen ved parkering. En rekonstruksjon viste også at traktoren ikke sto rolig der den hadde stått, uten at parkeringsbremsen var satt på.

Flere vitner uttalte under rettssaken at traktoren hadde stått i ro flere minutter før den trilla og forårsaka den tragiske ulykka.

Retten la derfor til grunn at den tiltalte hadde vært tilstrekkelig forsiktig og at han kunne frifinnes.

Tida siden ulykka har vært ei stor påkjenning for traktorføreren, som føler stor lettelse etter denne avgjørelsen.