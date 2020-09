Fremdeles ledige plasser ved kulturskolen

Bildet over: Bunnisa Khamsup er glad i å synge. Her sammen med sanglærer Elisabeth Gjørsvik.



Surnadal og Rindal kulturskole har et bredt tilbud med for eksempel dans, sang og ulike instrumenter. Og på en del av linjene er det fremdeles ledige plasser.

Vi har møtt en knippe elever som trives på Kulturskolen, og anbefaler andre å bli med.

– Jeg har alltid likt å synge, sier Bunnisa Khamsup på 13 år. Men det er skummelt å synge foran venner. På kulturskolen får hun imidlertid synge foran sanglærer Elisabeth Gjørsvik.

Gjørsvik forsikrer om at Bunnisa er flink, og har ingen ting å frykte når det gjelder å synge foran folk. Bunnisa har akkurat begynt på sang, men ser ikke bort fra at dette er noe hun vil satse på framover.

Å lære seg å synge innebærer også å lære teknikk. Hos Elisabeth Gjørsvik lærer Bannisa blant annet å puste riktig. For å virkelig kjenne på pusten, ligger hun på golvet.

– Pust godt inn, sier Gjørsvik.

– Kjenn at magen går skikkelig ut.



Pusteteknikk i horisontalen for Bunnisa Khamsup.



I dag står det sang fra Highschool Musical Series på repertoaret. Det passer bra, for Bunnisa liker best å synge pop. Men Elisabeth Gjørsvik forteller at de er innom flere sjangre, et av målene er at elevene skal få lære litt forskjellig.

Vil gjerne ha flere fiolinelever

I fiolinrommet finner vi Maria Otdelnova, og Eiri Lysø. De to damene øver til konsert i forbindelse med jubileum for Vårsøgdiktet den 17. oktober, under kyndig veiledning av Synnøve Hammervoll.



Maria Otdelnova.



Hammervoll har ledig kapasitet på fiolin, og vil gjerne ha flere elever. Hun tar også imot voksne elever, både nybegynnere og de som har lyst til å friske opp gamle kunster.

Fiolingruppa har flere seminarer i løpet av året, gjerne sammen med kjente profiler. De er også med og spiller sammen med TrondheimSolistene på den årlige nyttårskonserten i Surnadal. Dette har de gjort de siste 15 årene. Ved en slik anledning fikk de være med å spille sammen med Alexander Rybak, som opptrådte sammen med TrondheimSolistene det året.



Fiolinelevene fikk spille med Alexander Rybak. (Arkivfoto)



Eiri Lysø forteller at hun fikk lyst til å spille da representanter fra kulturskolen kom til Mo skule for å fortelle om tilbudet. Dessuten har hun nok arvet talent og interesse fra mamma, som også spiller fiolin.



Eiri Lysø og søster Vilje spiller begge fiolin.



– I vår fikk vi ikke dratt rundt på skolene på grunn av koronaen, sier Liv Berit Ansnes Brusethaug ved Kulturskolen.



I tillegg til at vi er inne i en periode med mindre barnekull, kan det være en årsak til at det fremdeles er ledige plasser ved skolen, tror hun.

Brusethaug oppfordrer de som har sittet på gjerdet til å hive seg rundt og melde seg på. Selv om semesteret er i gang, kan en godt melde seg på en stund enda. Brusethaug sier at de kan ta imot nye elver i alle fall fram til høstferien. Senere i høst begynner de fleste gruppene å øve til forestillinger.



Nyttig teoriundervisning

– Det er kjekt å kunne litt teori, mener Martin Strand. Sammen med Carina Fiske, Ellen Fiske og Oliver Husby har han benket seg rundt bordet i musikkteoriklassen.

– Her lærer vi hvorfor det blir lyd, sier lærer Rune Dalager. Notesystem, nøkler og rytme er noe av det de er innom på kurset. Elevene på kurset har alle gått på opplæring i instrument i forkant. Men Dalager forteller at det ikke er noe krav for å ta kurset. Å kunne litt om musikkteori er imidlertid veldig nyttig for de som har tenkt å gå videre på musikklinja på videregående. Da ligger de allerede godt an når skoleåret starter.



Musikkteori er nyttig mener Carina Fiske, Ellen Fiske, lærer Rune Dalager, Martin Strand og Oliver Husby.



Sosialt i band

Nede i rockerommet er det trøkk i veggene. Det er bandet Echo som er i gang med countryrocklåta My Silver Lining av svenske First Aid Kit.

Echo har spilt sammen i over et år, og består av Johanne Holten på perkusjon, Andreas Roaldset på trommer, Anne Dahl på bass, vokalist Ida Mo og Mette Madaus på gitar.

– Jeg gleder med til hver øving, sier Mette Madaus.



Bandet er enige om at det er sosialt å spille i band.

– Det er teamwork, smiler Ida Mo.

Bandet består av ungdommer 14-16 år, og alle er veteraner ved kulturskolen. Andreas Roaldset forteller at han begynte på trommer på kulturskolen i allerede i 2. klasse. Han hadde pause på noen år, men kom tilbake. Lærer Rune Dalager og resten av gjengen er enige om at det er bra han begynte på igjen, ellers hadde de ikke hatt ham i bandet i dag.



Fullt trøkk i rockerommet når Echo setter i gang. Fra venstre Mette Madaus, Ida Mo, Johanne Holten og Anne Dahl. Foran Andreas Roaldset.



Bandene blir oftest satt sammen av lærerne på kulturskolen etter hvem de synes passer sammen og hva slags instrument de spiller, men de har også hatt elever som har søkt seg inn som helt band, forteller Dalager.

Kulturskolen skulle gjerne hatt flere gitar- og bassgitarelever. Han forteller at i dag er det bare Anne Dahl som spiller bassgitar på hele skolen.

– Anne er kjempeflink altså, men vi skulle gjerne hatt flere elever på bassgitar, smiler Dalager. Han oppfordrer alle som har er nysgjerrig på gitar og bass å prøve det ut.



– Trompet er kult

Elise Margrethe Hyldbakk går både på piano og trompet. Vi møter henne sammen med lærer Torgeir Andresen.

– Jeg synes trompet hørtes kult ut, sier Elise Margrethe.



Elise Margrethe Hyldbakk og trompetlærer Torgeir Andreasen.



Andresen forteller at det er ledig kapasitet på flere blåseinstrumenter, som horn, kornett og trompet. Han vil gjerne ha flere elver på messingblåsere.

Han mener at covid-19 må ta sin del av skylden for at det fremdeles er såpass mye ledig kapasitet på kulturskolen i år. Vårsemesteret var litt spesielt med mye hjemmeundervisning, og det ble litt begrenset med markedsføring.

Nå er de imidlertid i full gang igjen med vanlig undervisning. Som på de fleste andre steder er det håndsprit tilgjengelig rundt på skolen, og det er egen vask i gangen der det er mulighet for å vaske hendene. Enmetersregelen blir fulgt.



Ledige dansetimer

Liv Berit Ansnes Brusethaug forteller at det også er ledig på dans fra 3. klasse og oppover, samt på Syng og Spill for 5- og 6-åringer.

De som starter etter semestrets begynnelse, vil bli fakturert etter hvor mange uker de deltar. Men det tas høyde for en del ekstra undervisning i form av prøver i forkant av forestillinger.

Kulturskolen arrangerer forestillinger og konserter i egen regi, samt at elever deltar ved ulike andre arrangementer. For de fleste elevene er det stas å ha noe å øve mot. Men det er noen som ikke er så glade i å opptre, og det er også greit. Her er det ingen som blir tvunget til noe de ikke vil, sier Brusethaug.

Søknad til kulturskolen finner en ved å gå inn på «Bli elev» på skolens hjemmeside.