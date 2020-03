Frank Spoon Botten: â€“ Det finnes ikke arbeid lenger

(Ingressfoto: Frank Spoon Botten - arkivfoto)

De tre lokale kulturpersonlighetene trenger egentlig neppe noen videre presentasjon, men får det likevel:

Jo Sverre Sande har, under artistnavnet Jo Sverre, virkelig slått seg opp som artist de siste årene. Han er populær både som konsert- og radioartist, og har gjort seg bemerket som låtskriver – med tekster på rindalsdialekt.

Han er mannen bak radiohiter som «Ka om», «Luftslott», julesangen «Takka fer det oss ha fått» og journalistens personlige favoritt, «Ild & Anarki», og nylig slapp han singelen «Dø samtidig».

Trykk her for å lese saken om Jo Sverre.

Brage Kristian Einum ble først kjent i surnadalsbandet Batteri.

Han har både under- og etter endt musikkutdanning i Kristiansund og Trondheim vært en ettertraktet frilansmusiker, og imponerer på tangenter uansett om han spiller i band, er repetitør eller kursholder. Einum har nylig vært på turné med The Travelin’ Strawberries, kjent fra «The Julekalender», og er med i band som blant annet The Sideways, Benedikt og Kakadu.

Trykk her for å lese saken om Brage.

Frank Spoon Botten er fulltidsansatt i DreamFarm Studios, og frontmann i hardrockbandet sPoonman. For under to uker siden holdt Botten, Ola Langli, Torbjørn Kvande og Jon Landsem en vellykket releasekonsert for albumet «The Adamant» i Storstuå i Surnadal kulturhus.

Valsøyfjordingen er stort sett ansvarlig for lyd, lys eller begge deler på de fleste kulturarrangementer i Surnadal, og har til vanlig også en god del faste oppdrag i Rindal.

Dette er saken om Frank.

Felles for alle tre er at de har musikken, i en eller annen form, som levebrød - på fulltid.

Det gjeldende arrangementsforbudet, som alle tre for øvrig er helt enig i at trengs, setter dem i en bortimot håpløs situasjon.



Permittert fra DreamFarm

Frank Spoon Botten legger ikke skjul på at koronaviruset og de medfølgende arrangementsforbudene gjør situasjonen svært vanskelig, både for DreamFarm Studios og sPoonman.

– For oss i DreamFarm er det så ille at vi har måttet permittere meg, som var den eneste fulltidsansatte. Det finnes ikke arbeid lenger.

Hadde det ikke vært for at firmaet den siste tiden har hatt veldig mange oppdrag, hadde det blitt enda vanskeligere, forteller Botten.

– Vi rakk heldigvis å få med oss alle revyene, men vi hadde fire-fem store jobber, som ble avlyste i løpet av et par dager. Da skjønte vi at vi måtte gjøre et grep, for det så ikke lyst ut for min del, som fast ansatt i DreamFarm og jobber med dette på fulltid.

Frank forteller at det ikke er bare lyd- og lysoppdrag som går fløyten.

– Lyd og lys er det vi i hovedsak lever av, men vi har også måttet si nei til flere innspillingsjobber i studio.

Han forteller at de etiske vurderingene har vært mange.

– Når band er i studio er det jo ikke veldig mange folk som samles, men etter de gjeldende forholdsreglene, kan man ikke gjennomføre det med god samvittighet. Det går rett og slett på det etiske, for alt man vet kan det være at de som skal i studio kanskje kommer fra et sted der det er påvist smitte, sier Botten.

Den nybakte 40-åringen, som nylig feiret sine første 40 år med releasekonsert av sPoonman-albumet «The Adamant», sier at DreamFarm-gjengen prøver å følge med på hva andre studioer gjør.

– Vi ser det er litt forskjellige meninger blant de som driver, hva man bør gjøre. Enkelte fortsetter drifta og lokker kunder med gode tilbud. Jeg skjønner at folk gjør det de kan for å få inntekter, men spørsmålet er om det føles rett?

Han tenker litt, før han fortsetter:

– Vi har valgt å si nei, for å gjøre det vi tror er det rette. Men dette er fryktelig vanskelig, for vi aner ikke hvordan det kommer til å bli framover.



Spiller konsert på nettet fredag

På privaten bruker Frank nå stort sett all tida si på barna, og han velger å være minst mulig sammen med andre, for å unngå smitte.

– Vi må jo på butikken av og til, siden vi er bevisste på at vi ikke ønsker å hamstre inn, men ellers prøver vi å gjøre det vi kan for å ikke bidra til økt smittefare, sier han, før samtalen dreier over på Franks hjertebarn – sPoonman:

– Man kan kalle sPoonman det man vil, men for meg er det dødsseriøst. Alle avlysninger der også svir på pengepungen. Det er ikke snakk om kjempestore summer, men det er penger jeg skulle leve av. Det er det ikke alle som ser, sukker Botten, og fortsetter:

– Nå skulle bandet egentlig vært ute for å promotere seg selv, men slik situasjonen er nå, er det naturligvis helt umulig. Og når det ikke skjer noe, blir det heller ikke solgt verken plater eller effekter.

Fredag skal Frank holde konsert i DreamFarm-studioet, direktesendt på Internett.

– Det blir min mulighet til å få vist fram og selge noe. Slik ståa er, føler jeg ikke jeg har noe å tape på det. Det kan hende man driter seg ut, men da har man i hvert fall gjort et ærlig forsøk, sier han.

Botten kommer til å markedsføre seg på DigitalScenen, som nå har over 105 000 medlemmer på Facebook.

– Det blir jo konsert med bare meg og backingspor denne gangen, men jeg tror og håper det er mange av de drøye hundre tusen medlemmene i gruppa som kan være interesserte i den sjangeren sPoonman spiller.

– Jeg skal ikke basere meg på at folk bidrar med ei månedslønn, men kanskje det kan hjelpe litt.



Tøft uten inntekt

Frank forteller om spennende tider, med mye flytting av lån og søking om avdragsfrihet.

– Jeg la ut et innlegg om situasjonen på Facebook, og dagen etter fikk jeg mail fra Surnadal Sparebank, der de spurte om vi var interesserte til å ta imot tre måneder med avdragsfrihet. Det setter vi stor pris på, sier han, og fortsetter:

– Slikt kan man ikke si nei til, for man vet jo ikke hvordan det blir framover. Skal vi betale på lån og husleie i to-tre måneder framover, uten inntekt, da begynner det å bli tøft.

En ting som er sikkert, ifølge Frank Spoon Botten, er at han og resten av sPoonman kommer til å bruke tida framover konstruktivt.

– Vi har fortsatt å lage musikk etter at vi slapp «The Adamant», og må bare fortsette å være kreative, slik at det kommer noe positivt ut av denne tøffe tida.



Jon Landsem, Torbjørn Kvande, Frank Spoon Botten og Ola Langli utgjør sPoonman. Her avbildet i forbindelse med releasekonsert for albumet "The Adamant" 6. mars.