Framtidens pleie og omsorgstjenester i Rindal

Rindal kommune står foran store utfordringer i pleie og omsorgstjenestene. Nytt helsehus skal planlegges og gjennomføres. Et spennende og viktig arbeide, som Rindal Høyre brenner for.

Rindal Høyre mener det vil være viktig å planlegge hvilke tjenester vi ønsker å ha i framtiden. Vi vet at det på landsbasis vil mangle flere tusen sykepleiere, og mange helsefagarbeidere i disse stillingene.

Dette vil også prege hvordan vi må tenke i tiden fremover. Hvordan beholde og rekruttere den kompetansen vi ønsker og virkelig trenger. Vi mener det er lurt at kommunen ser på dette sammen med planlegging av helsehuset. Innholdet i tjenestene er vel så viktige som selve utformingen av huset. Tjenestene må være nøye planlagt før man godkjenner planløsning for utbygging. Helsehus i dagens samfunn blir som små «minisykehus». Kommunen skal dekke behov for langtidsavdeling, korttidsplasser, avlastning, rehabiliteringsavdeling, demensavdeling, og lindrende enheter.

Vi mener Rindal kommune må tørre å gjøre et løft for de som jobber i pleie og omsorg. De gjør en uvurderlig jobb hver eneste dag, en av de viktigste fagmiljøene kommunen har ansvar for. Det er viktig med nok grunnbemanning. Dette vil redusere sykefraværet. Vi må ha nok sykepleiestillinger. Slik at sykepleierne får være på en avdeling, og ikke springe mellom alle avdelinger på kveld og helg. Vi vet at dette har vært og er en utfordring. Da vil det bli lettere å jobbe i 100% stilling. Dette vil føre til at det blir mer attraktivt å jobbe i kommunehelsetjenesten.

Vi må for all del ikke glemme de dyktige helsefagarbeiderne med den gode jobben de gjør, de som ønsker må få muligheten til å videreutdanne seg innen ulike fagområder. Det vil gi motivasjon og engasjement til å stå i jobben.

Vi ser ofte at sykehusene skriver ut stadig sykere pasienter til sykehjemmene med forventninger om at de skal behandles i hjemkommunen. En styrking av kompetanse og personer som jobber i institusjon og i hjemmetjenestene er nødvendig slik vi ser det. Vi i Rindal Høyre ønsker at dette skal være et satsningsområde i tiden fremover. Vi ønsker videreføre stipendordningen og eventuelle andre ordninger for å kunne bygge et større fagmiljø i Rindal. At de om satser på dette vil bli belønnet med større ansvar, lønn og medvirkning.

Til slutt vil vi nevne at vi har gode tjenester, utrolig mange flinke fagfolk både med kompetanse og personlig egnethet på rett plass. De ønsker vi å beholde. Vi må tørre å lytte, diskutere, gi rom for uenighet og på det viset vil vi stå sterkere sammen. Vi har alle som mål å bygge de beste tjenestene fremover.

Vennlig hilsen,

Rindal Høyre