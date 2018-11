Framifrå kjøkkenteneste ved Surnadal Sjukeheim

I den seinare tid har vi gjennom media blitt kjend med at den maten som blir servert ved enkelte sjukeheimar i dette landet ikkje har hatt beste kvalitet. Dette er ikkje bra. Vi har hatt ein periode kor det har vore «god lære» å legge ned mindre institusjonskjøkken og i staden få maten frå større kjøkken. Signal frå sentrale styresmakter tyder på at det no er ei positiv endring på gang mot meir bruk av mindre institusjonskjøkken, og bra er det.