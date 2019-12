Frå Di Derre til Leikarvollen Scene

Unni tek turen til Leikarvollen Scene etter ein turne-runde med Di Derre! Ho er som kjend fast gitarist i bandet til Jo Nesbø!

Dette blir stor stas! Unni er kjend for sin store formidlingsevne, sin magiske stemme, sine små gitarer og sin gode og lune kjemi med sitt publikum. Dette blir ein intim og magisk konsert! VI GLE OSS!

Eit lite forsalg av billetter startar tysdag 17.desember via Tikkio.com! Billettpris: 395,- (ink.avgift)

Link til forsalget blir lagt ut på Facebooksida til Leikarvollen Scene måndag kveld med salgsstart tysdag 17.desember kl.09.00!

Velkommen til ein unik konsertkveld i Bøfjorden!

Foro: Jenny Østgård.

UNNI WILHELMSEN

reiser konstant rundt på oppdagelsesferd i Norge med sine gitarer og selvskrevne låter og spiller for folk. Hun spiller på bitte små, norskdesignede gitarer med forsterker, på akustiske gitarer, på sølvskimrende elgitarer med vreng og ekko, eller på piano.

Konsertpublikummet er de første som får høre ferske låter, eller coverversjoner av sanger Unni har lagt sin elsk på.Gjennom nærmere 3000 konserter og opptredener har Unni gjort det meste og jobbet med de fleste, men det er fremdeles intimformatet hun trives best i. Hun spiller helst på de trangeste, små stedene - hvor hun kan se ansiktene til alle som er der. Det er den næreste formen for akustiske konserter hunliker best. I tillegg til tekstene og musikken, får man gjerne høre historiene bak eller anekdoter om tilblivelsen.

Leikrvollen Scene er medlem i Trollheimsporten