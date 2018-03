Fra Surnadal til månen, og en snartur innom Rindal

I Drømmesång ble vi tatt med inn i en fantasiverden der snømannen drømte om sol og sommer, Askepott har blitt til Askeblogg, og hvor Holger Skei er engelen Gabriel. De unge skuespillerne, som var alt fra 7-18 år, var nok litt preget av stundens alvor, men tok like fullt publikum med storm. De formidlet alvorlige tema på en morsom måte, for alt var selvsagt bedre før i tida når man bare snakket om kilogram, og ikke instagram. De oppfordret også publikum om å senke krava til seg selv; man trenger ikke å være så «svèr» hele tiden.

For å tyde drømmen gikk turen til drømmetyderen i Rindal. Han trodde først det var loddselgere som kom, og prøvde å sende de videre til ordfører i Rindal Ola T. Heggem, for han var visst «gustinj lettlurt». På veien hjem til Surnadal måtte de stoppe på kommunegrensa og endre teksten på steinen fra «Tid til å leve» til «Tid for å snu». En av de som imponerte mest var Martin Sollid i rollen som Postmann Fjert som alltid hadde litt gass på lager. Noe brukte han til luftballongen som skulle frakte de til månen, mens noe kom ut litt mer ukontrollert, til stor glede for de minste i salen. Andre lokale skikkelser som ble omtalt eller parodiert var blant annet ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim, Olav på Rema 1000, Rune Gjeldnes, Jenny Klinge, og «Allah» i banken.

Det var sterke prestasjoner både innen skuespill, sang og dans, i tillegg til det stødige bandet som besto av Per Emil Alnes, Benjamin Paulsen, Bjørnar Schei Hyldbakk og Bror Sæther. De øvrige aktørene var Mira Husby Bævre, Leah Snekvik Wilhelmsen, Pernille Torvik Kvande, Ronja Husby Henden, Anja Ranes, Ane Myrbostad, Ingeborg Saltrø Polden, Kristin Lundemo Solli, Elise Røv, Gine Sæterbø, Tina Sæterbø, Maya Botten, Anna Møkkelgjerd, Haakon Sundli Segtnan, Øystein Lysø, Mia Strand, Fride Aakvik, og Idun Birkestøl.



Martin Sollid (til venstre i bildet) spilte Postmann Fjert.



Svanhild Husby (til venstre) får blomster som takk for innsatsen.