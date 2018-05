Fra seks til to stemmekretser

Det har vært praksis i alle år at hver av de gamle skolekretsene har hatt sine tilhørende stemmekretser i Rindal kommune. Nå er det på tide å revurdere om dette er nødvendig, for etter dagens forhold og framkommelighet synes det unødvendig med så mange stemmekretser, skriver rådmann Birgit Reisch i saksfremlegget.

Dagens ordning er dessuten forholdsvis kostbar for de stemmekretser som har lite manntallsførte velgere i sine kretser. Det har i tillegg vært krevende å finne kandidater til å betjene de ulike stemmekretsene, sier Reisch. Saken var også oppe i 2015, da ble rådmannens forslag nedstemt.

Tilhørighet og valgdeltakelse

Kirsti Barbro Landsem (Sp) tviler på at det er lurt å redusere antallet kretser. For de fleste har det ikke noe å si, men for enkelte – og kanskje særlig for eldre – kan det ha stor betydning med tanke på tilhørighet, mener Landsem. Senterpartiet mener nemlig forslaget vil ha innvirkning på valgdeltakelsen.

Ordføreren er enig i at man kan forvente lavere valgdeltakelse ved innskrenking av stemmekretsene.

- Å bevare antall stemmekretser slik som i dag vil være hensiktsmessig i forhold til lokaldemokratiet, sier Heggem, og legger til at det nok henger sammen med følelser snarere enn avstand og bekvemmelighet.

Rindal Senterparti fremmet derfor forslaget om å opprettholde dagens ordning med seks stemmekretser opp mot rådmannens innstilling:

Rådmannen innstiller på at Rindal kommunestyre avvikler ordningen med stemmekretser i hver av de gamle skolekretsene, og vedtar følgende nye stemmekretser fra og med kommunestyre/fylkestingsvalget 2019:

Rindal, som består av Rindal, Bolme og Romundstad stemmekretser

Øvre Rindal som består av Løfall, Skogen og Lomundsjø stemmekretser

Kommunestyret vedtok rådmannens innstilling med 10 mot 7 stemmer.