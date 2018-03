Fra MeToo til HowTo

Bildet over: Fra v. Conny Hansen, Åse Torill Solli, Lars Inge Kvande Tor Rune Halset og Janne Husby.

Under pressemøtet hvor Tor Rune Halset og Øyunn Fugelsøy Aune fra Thon Hotell Vårsøg og Janne Husby fra Vinmonopolet møtte, sammen med Åse Berit Solli, Conny Hansen og Lars Inge Kvande fra Trollheim AS , var det bred enighet om viktigheten av et slikt seminar.

Lars Inge Kvande fortalte at det er en stor spennvidde i type saker, alt fra seksuell trakassering til rene overgrep. Seminaret som det er snakk om vil gi kompetanse til å håndtere slike saker og også hvordan man skal jobbe for å unngå at slike ting skjer. Det er utrolig viktig at ledere tar ansvar og ikke tillater noen form for trakassering. Samtidig må vi innse at dette dessverre også skjer i vårt område, sier Lars Inge Kvande.

Tor Rune Halset, direktør for Thon Hotell Vårsøg, mener at for hotellnæringen sin del, så er dette en tematikk han kjenner igjen helt tilbake fra 80-tallet. Og at dette er en problemstilling som næringen har både eksternt og internt. Det er slett ikke uvanlig at ansatte blir trakassert av kunder, og han er helt klar på at han som leder støtter sine ansatte om de svarer ubehagelige tilnærmelser med et smekk! Dette er problemstillinger som hotellbransjen har vært utsatt for lenge og som det også har vært jobbet med lenge, kan han fortelle.

Janne Husby fra Vinmonopolet mener at det er veldig positivt at dette seminaret blir arrangert lokalt og at det i disse ulike situasjonene dreier seg om å ha mot til å håndtere og ta grep når man står overfor slike alvorlige saker som dette. Selv om alkohol kanskje ikke er den viktigste årsaken til at seksuell trakassering skjer, så mener Janne Husby at aldersgrensene på alkohol er viktig for å beskytte ungdom når fornuften forsvinner ved alkoholinntak.

Conny Hansen ved Trollheim AS er enig i at alkohol ikke er den største elefanten, men at det er makten og avmakten, og «tissefanten». Han forteller at det er utrolig mange aspekter ved denne typen form for trakassering og at det stadig dukker opp nye situasjoner og nye måter å trakassere på.

Åse Torill Solli fra Trollheim AS forteller at det kommer henvendelser fra mange ledere som søker hjelp etter at det skjedd trakassering på arbeidsplassen. Trollheim AS ønsker derfor nå primært å formidle hvordan slike ting kan forebygges, men også hvordan man håndterer slike hendelser i etterkant. Det finnes også prosedyrer som skal ivareta overgriper, da det er meget viktig at bedriften gjør de rette tingene også overfor de.

Det poengteres at det nå er viktig å kjenne sin besøkelsestid både som leder, mellomleder og tillitsvalgte. Derfor ønsker nå Trollheim AS at så mange som mulig ser viktigheten av å komme på seminaret de holder den 22.mars på Surnadal Kulturhus. Både biskop Ingeborg Midttømme, stortingsrepresentant Jenny Klinge og sexolog Bernt Barstad vil dele erfaringer og kunnskap om emnet.