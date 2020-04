Fra arkivet: Videre til 1. runde!

Trener Webjørn Holten er fornøyd med laget sitt, men mener de fortsatt har mer å gå på.

- Det er mange gode prestasjoner på banen i dag, men vi har mye mer å gå på. Det er en kamp vi bør vinne, og det gjør vi. Det er det jeg er mest fornøyd med i dag. I tillegg er det greit å få et bekreftelse på at vi er et bedre lag enn Sunndal, sier Holten som trekker frem Sven Ranes og Sander Smevoll som to av kampens beste spillere. I tillegg skryter han av innbytterne Knut Resell, Helge K. Drøpping og Trond Resell som kom inn mot slutten av kampen, og gjorde nøyaktig som avtalt.



Ola Heggset i duell mot sunndalsspiller som for anledningen har bare èn sko!

I neste runde kommer topplagene med i turneringen. I fjor kvalifiserte Surnadal seg til 1. runde, og fikk tildelt eliteserielaget (og regjerende cupmester) MFK. Det er lite sannsynlig at Molde kommer til Surnadal to år på rad. Mest trolig blir 1. divisjonslaget KBK eller 2. divisjonslaget Træff motstander, og Surnadal vil sannsynligvis få ny hjemmekamp. Norges Fotballforbund setter opp kampene i løpet av kort tid. 1. runde skal spilles 22. eller 23. april.

Skal vi tro Webjørn Holten, har det ingen betydning hvem motstanderen blir.

- Vi tar det som kommer. Cupen er ren bonus for oss. Hovedfokuset er seriestarten 19. april. I fjor tok vi oss også til 1. runde, og var høyt oppe før seriestart. Vi kom fort ned på jorda igjen, og opplevde en skikkelig nedtur i starten av sesongen. Det må vi unngå i år. Vi ser på cupen som god trening, sier Holten.

To mål av Bjørnar

Det var Sunndal som tok føringen i kampen, etter at Erik Rotlid utnyttet en forsvarsglipp hos Surnadal i det 17. spilleminutt. En halvtime ut i kampen snappet en opplagt Bjørnar Dalsegg Sæter en smart pasning fra Sven Ranes, rundet keeper, satte ballen sikkert i mål og utlignet til 1 - 1.

I det 69. spilleminutt førte Bjørnar D Sæter Surnadal opp i ledelsen 2 - 1 etter et kanonskudd i krysset fra 25 meter. Etter noen hektiske og spennende sluttminutter, kunne hjemmelaget juble for avansement til 1. runde foran godt over 200 tilskuere!



Tomålsscorer Bjørnar Dalsegg Sæter

Kampfakta Surnadal - Sunndal 2 - 1 ( 1 - 1 )

Steinar B. Ranheim

Emil H. Ansnes

Torgeir Kvendset

Ørjan Nes Haugen

Lars Mogstad

Stein Todalshaug

Andreas D. Sæter

Sven Ranes

Bjørnar D. Sæter

Sander Smevoll

Ola Heggset

Helge K. Drøpping

Knut Resell

Trond Resell



Gule kort: Lars Mogstad og Ola Heggset

